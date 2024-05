La defensa de “Toretto” Alvite presentó un informe médico sobre la salud mental de la joven que mató a un motociclista

Escuchar

El mismo día que un testigo clave declaró en la causa contra Felicitas “Toretto” Alvite, la tiktoker de 20 años que atropelló y mató a un motociclista tras cruzar una bocacalle a alta velocidad y con el semáforo en rojo en La Plata, su defensa presentó un informe médico sobre la salud mental de la chica. Aspiran a que esto sustente el pedido de que se le otorgue el arresto domiciliario.

El texto, de una página y fechado el 1° de mayo pasado, al que accedió LA NACION, fue expedido por la Clínica Neuropsiquiátrica San Pablo, de Conmed S.A., y lleva las firmas de los médicos psiquiatras Joan José Albanesi y Quina Crespo. En el informe, y por pedido de la defensa, se hizo un análisis y evaluación de la salud mental de la joven que está detenida por el hecho ocurrido el 12 de abril pasado en la capital provincial.

“Paciente femenina, 20 años de edad, que se presenta a la entrevista por sus propios medios, acompañada por su familia. Aseada, prolija. Colabora con la misma, orientada globalmente en tiempo y lugar. Su memoria impresiona conservada. Atención dirigida. Sin alteraciones sensoperceptivas”, dice en el primer párrafo el informe.

Felicitas Alvite, la tiktoker de 20 años se comparaba con "Toretto", el personaje de "Rápidos y furiosos", y hacía alarde de que conducía a alta velocidad

Los médicos detallan que Felicitas Alvite refiere como antecedentes “episodios de pánico, desde aproximadamente los 15 años de edad, que se intensificaron notoriamente en estos últimos días, caracterizados por palpitaciones, dificultad respiratoria con hiperventilación, sensación de ahogo, ansiedad, rigidez en miembros, especialmente ambas manos”.

Según el informe, actualmente la joven está “medicada con clonazepam, que fue indicado por su médica clínica”.

En otro fragmento del estudio, se explica: “Realiza psicoterapia semanal. Niega hábitos tóxicos y presenta durante la entrevista intensa angustia en relación con un hecho traumático vivido donde ocurre un fallecimiento, en el que es la responsable”.

“Refiere ansiedad, angustia, miedo intenso, pensamiento rumiante obsesivo sobre el hecho, ideación patológica (obsesiva) de culpa, ruina. Intensa hipobulia, falta de motivación, insomnio inicial y de múltiples despertares”, describieron Crespo y Albanesi.

Agregaron en su análisis que Felicitas Alvite afirmó que “presenta imágenes vividas (flashbacks) intrusivas y recurrentes en cualquier momento del día, pero especialmente cuando se encuentra sola, sobre el episodio traumático . Presenta ideación de autopunición, sin plan claro de ejecución en el momento actual”.

Y concluyeron: “De la evaluación se desprende que reúne los criterios para diagnóstico de estrés postraumático” y que “se recomienda iniciar tratamiento psicofarmacológico”.

El testimonio del dueño del auto

Ayer también declaró T. A., el dueño del Volkswagen Gol Trend que conducía Alvite y que iba en el asiento del acompañante en el momento del letal impacto. A lo largo de su testimonial, el joven de 23 años aseguró que no vio a la tiktoker haber bebido alcohol y que era la primera vez que ella manejaba el auto de su familia.

El joven contó que conoció a la imputada en noviembre del año pasado y que la noche donde cruzó el semáforo en rojo y embistió a Walter Rubén Armand, de 36 años, que circulaba en una moto, volvían de una fiesta electrónica en el centro de La Plata.

El testigo aseguró “no recordar” y “no haber visto” si Alvite cruzó varios semáforos en rojo, como fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la capital bonaerense. “Yo venía conversando con J. y mirando el celular, no presté atención a la velocidad ni a si ella pasó semáforos en rojo”.

“Al llegar a calle 13 y 32, y de un segundo al otro, se estalló el parabrisas y ahí nos quedamos los tres en silencio y no entendíamos qué había pasado” , dijo. Agregó: “Hasta que en un momento caigo [en la cuenta de] que habíamos tenido un accidente, ahí me bajo del auto y salgo corriendo a ver si podía socorrer a la persona. Un segundo antes de que estallara el parabrisas tengo el recuerdo de haber visto una moto de color negra con un conductor al frente nuestro que venía desde nuestro lado derecho y después estalló el parabrisas”.

Walter Rubén Armand murió en el siniestro vial que provocó Felicitas Alvite la noche del 12 de abril

En el relato, el testigo sumó: “No estacionamos, el auto frenó sobre la calle 13, a menos de una cuadra del lugar del accidente; bajé yo corriendo y fui a tratar de socorrer a la otra persona [el motociclista]. Cuando llegué, me acerqué para verlo y había gente que me dijo que no lo tocara porque si lo hacía sería peor. Que lo primero que hice fue llamar al 911 para contar que habíamos tenido un accidente y que necesitábamos una ambulancia. A los pocos minutos llegó una ambulancia; lo asistieron al chico y nos dijeron que se lo iban a llevar al Hospital de Gonnet porque estaba respirando. Ahí apareció otra ambulancia y les pedí si la podían atender a Felicitas porque estaba con un ataque de pánico”.

El joven también negó que Alvite hubiese estado corriendo una picada con otra amiga que circulaba en un auto de color negro.

La declaración de la imputada

Durante cuatro horas, entre llantos y en medio de un ataque de pánico, Alvite prestó declaración indagatoria el viernes. Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de la causa, la joven reconoció haber manejado de forma imprudente y temeraria, pero negó haber participado de una “picada”.

“Explicó cada uno de los hechos. Hubo llantos. En un momento tuvo que entrar su madre. A juicio de la defensa, quedó plasmado que no existió una ‘picada’, sí que sus acciones fueron imprudentes y temerarias, situación que reconoció“, dijo el viernes a LA NACION el abogado Flavio Gliemmo, uno de los defensores de la joven.

La investigación del hecho, ocurrido el 12 de abril pasado, está a cargo del fiscal Fernando Padovan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 de La Plata, quien había pedido la detención de la popular influencer conocida como La Toretto –tal como se hacía llamar en referencia al personaje principal de la saga Rápidos y furiosos– tras imputarla por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

“Felicitas dio sus condolencias y dijo que desde esa noche fatal nunca más pudo dormir con tranquilidad y que le vuelve el accidente a su mente”, agregó Gliemmo. La defensa sostiene que, de comprobarse su versión, la joven “va a quedar en una muy buena situación procesal”.

