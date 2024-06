La desaparición de Loan: el fiscal habló del hallazgo de una naranja y los rastros que sigue la búsqueda

Escuchar

Mientras transcurre el quinto día de búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció el jueves pasado en la localidad correntina de Algarrobal, el fiscal que lleva la causa, Juan Carlos Castillo, dijo que “no descartan ninguna hipótesis en relación a cualquier otra cosa que pueda surgir”. De esta forma, si bien el operativo de rescate está basado en las evidencias de que el menor se habría perdido en el monte tras alejarse del grupo con el que se encontraba, el funcionario adelantó: “Estamos abiertos a una investigación más amplia, porque es un caso muy complejo”.

En diálogo con la señal de TN, Castillo se refirió a las pistas principales que encontraron los efectivos que trabajan en las inmediaciones de la zona en donde el menor fue visto por última vez, y confirmó el hallazgo de una naranja ubicada cerca del punto en que antes se había encontrado una huella y una zapatilla del niño .

“Se encontró una naranja que podría guardar relación, porque hay una línea entre eso, la zapatilla y las huellas. En este momento se están realizando los análisis científicos correspondientes”, agregó.

El operativo de búsqueda lleva cinco días activo. Gobierno de Corrientes

Además, el fiscal destacó la colaboración de los vecinos del lugar, quienes habilitan el ingreso de los efectivos para revisar hogares como parte del operativo. “La policía me comunica información sobre en qué lugares puede llegar a estar y lo chequeamos. No encontramos personas que se nieguen a que revisemos sus casas, nos abren las puertas y nos invitan a pasar”, expresó y detalló: “Llama mucha gente y tenemos una gran cantidad de información que no es verídica: por ejemplo, me llamaron de Ezeiza diciendo que estaba el nene y no era él. No quiero distraerme con cosas que, en principio, no conducen a nada”.

Mega operativo

En el lugar trabajan más de 1000 personas de Prefectura Naval, Policía de Corrientes, el Centro de Operaciones de Emergencia, Brigadistas, Bomberos Voluntarios, el Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal. A su vez, la búsqueda -que ya lleva 10 mil hectáreas recorridas- incluye el rastrillaje con avionetas, helicópteros, lanchas, gomones, la división de canes de la Policía de Entre Ríos y Santa Fe, parapentistas y tecnologías avanzadas -como drones con visión nocturna- en la casa de la abuela del menor y todas las áreas cercanas en donde podría haberse alejado.

Este lunes Interpol activó una alerta amarilla de prioridad de búsqueda intermedia, lo que implica que todos los pazos fronterizos y los aeropuertos de países limítrofes están notificados del aviso de búsqueda del menor, y ofrece una recompensa de $5.000.000 para quien pueda aportar cualquier dato. A su vez, la Justicia emitió una Alerta Sofía el viernes por la tarde para promover la búsqueda del menor, pero el tiempo marca el límite entre lo que los especialistas consideran trabajo de “búsqueda y recuperación”, antes de pasar a un operativo de “localización del cuerpo”.

La alerta amarilla de Interpol Interpol

Los detenidos por el caso Loan

Mientras continúa la búsqueda, la Policía de Corrientes detuvo e imputó a tres personas por el delito de abandono de persona . Se trata del tío de Loan y una pareja amiga, quienes estaban al cuidado del niño y otros menores al momento de su desaparición. “Se los imputó porque colocaron al niño en una situación de abandono. Son mayores, el nene era la primera vez que iba por ahí y no tenía autorización de sus padres. Loan dijo que quería volver con su papá, corrió una carrerita con los otros niños y se fue del grupo. Los niños dijeron que se fue en sentido contrario a la casa de la abuela y ahí no volvió nunca más. El nene no conocía el lugar”, relató Castillo.

“Les voy a realizar en breve la indagatoria, cerca del mediodía. No sé qué me van a decir pero somos respetuosos de eso porque son personas que estuvieron ahí y no se descarta nada. No me quiero aventurar pero después, depende lo que digan y cómo se realice el proceso judicial, yo estaré solicitando la prisión preventiva”, adelantó.

Según había confirmado previamente el encargado de la cartera de Seguridad provincial, la acusación a los tres adultos surgió luego del interrogatorio que se le realizó a los padres del menor, quienes aseguraron que no habían dado autorización para que su hijo se vaya con estas personas.

LA NACION