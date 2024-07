La desaparición de Loan. Trasladan al comisario Walter Maciel al penal de máxima seguridad de Marcos Paz

Escuchar

Un día después de que el comisario Walter Maciel ampliara su declaración indagatoria, la Justicia Federal decidió el trasladó al penal de Marcos Paz del oficial correntino que estaba a cargo de la dependencia policial en Nueve de Julio. Maciel es uno de los ocho detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el chico de cinco años que desapareció en el paraje El Alagrrobal luego de un almuerzo familiar.

Maciel tenía la expectativa de que sus dichos en la nueva indagatoria mejorase su situación procesal, pero los investigadores no habrían encontrado en ese testimonio elemento alguno que permitiese dar un giro determinante en la pesquisa.

“No aportó nada que lo acerque a un colaborador o arrepentido”, dijeron sobre el interés que tiene el imputado de mejorar sus condiciones ante la Justicia en la investigación que busca poner luz sobre qué pasó con el niño de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio en el paraje El Algarrobal.

El comisario Walter Maciel, detenido por la sustracción y ocultamiento de Loan

Maciel, a través de su abogado defensor Miguel Ángel Pierri, había pedido ampliar la extensa indagatoria que había protagonizado el viernes pasado donde expuso por más de siete horas ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo; el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán y los representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano.

¿Aportó algo concreto para avanzar con alguna de las líneas de investigación?, fue la pregunta de LA NACION, a la que los investigadores respondieron: “La verdad, nada trascendental”.

Por otra parte, la jueza Pozzer Penzo dispuso que Dirección General de Delitos Contra la Libertad Personal de la PFA y el Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología “efectúen el análisis de los datos extraídos de los aparatos telefónicos de forma muy urgente y prioritaria, dentro de un plazo razonable (72 horas), pudiéndose remitir informes parciales a los efectos de avanzar con el esclarecimiento de los hechos, e identificación entre los supuestos autores, cómplices e instigadores [de la sustracción y ocultamiento de Loan]”.

Se trata de los teléfonos celulares de uniformados de la Policía de Corrientes que cumplía funciones en la comisaría de Nueve de Julio en el momento de la desaparición de Loan, identificados como Orlando Cáceres, Eduardo Torres, Hugo Alegre y Mariano Duarte.

Los investigadores del caso intentan determinar si los policías a los que se le secuestraron los teléfonos mantuvieron comunicaciones con alguno de los ocho detenidos acusados de haber participado de la sustracción y ocultamiento de Loan.

La desaparición de Loan causó un fuerte impacto social Joaquin Meabe

También en las últimas horas, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron los dos celulares del abogado José Fernández Codazzi. Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. Los dos teléfonos móviles que fueron incautados cuando Fernández Codazzi salía de su casa de la ciudad de Esquina, ahora serán peritados en el marco de una causa conexa a la que se investiga la desaparición de Loan. Se trata de un expediente por “coacción” después de que Laudelina Peña dijera que fue obligada a instalar la hipótesis de que su sobrino fue arrollado y que le pagaron 50.000 pesos.

“No se allanó el domicilio de Fernández Codazzi. Los móviles se incautaron cuando el letrado salió de su casa y se le pidió que entregara los aparatos”, dijeron a LA NACION fuentes de la causa. Los teléfonos secuestrados fueron un móvil marca Apple modelo iPhone y otro de la firma Samsung.

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo Marcelo Manera

“Yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado que vino a mi casa. Nos amenazó a mí y a mi hija. Fue el 27 a la mañana o 28 a la mañana [de junio]. Aparece devuelta diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió ese mismo día a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó como tenía que ser la declaración y que si no igual íbamos a quedar presas. Después nos levantó en el coche que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos que teníamos que declarar, en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes. Después cambió de auto, nos subió a una camioneta. En Corrientes se subió otro hombre gordo, que ‘él iba a arreglar todo’ y nos prometió una casa, moto y hasta auto. Nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo ser policía y nos dejó ahí hasta las 2. De ahí nos llevó al Juzgado a declarar [en realidad era la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Ministerio Público] provincial, acompañado por los otros dos. Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija. De ahí declaré, nos llevaron al alojamiento, nos dieron cena, nos tuvieron ahí como secuestrados, el domingo a la noche se armó una coscotería [sic] que nos tuvo que sacar la policía. De ahí nos llevaron a la casa de otro señor, me dieron 50.000 pesos que ese día que fui a declarar tenía en el bolsillo de la campera que quise darle a la jueza, pero no pude”, sostuvo la tía de Loan la semana pasada cuando amplió su declaración indagatoria ante la jueza federal de Goya.

El abogado Fernando Burlando, en representación de José Peña y María Luisa Noguera, padres de Loan, pidió en más de una oportunidad la detención de su colega Fernández Codazzi. Lo acusó de obstaculizar la investigación por la desaparición de Loan.

LA NACION

Temas Loan Danilo Peña