La madre de Cecilia Strzyzowski dio detalles de su charla con Alberto Fernández

escuchar

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, se volcó a las redes sociales en las últimas horas para dar detalles respecto de la reunión que mantuvo ayer con el presidente Alberto Fernández mientras avanza la investigación por el asesinato de su hija de 28 años en junio.

En el primero de una seguidilla de posteos en Instagram, la mujer expresó: “Lo voy a hacer público: estuve reunida con el Presidente. Estuvimos hablando durante más de dos horas y le estuve contando todo lo que pasa acá con los movimientos sociales, todo lo que yo vi y todo lo que pasa con la causa [que investiga el asesinato de su hija]. Le estuve pidiendo que intervenga por favor con el tema de las casas del barrio Emerenciano”.

Tras ello agregó: “Le dije lo que yo pensaba de los políticos, que eran todos unas cucarachas, y él me dijo ‘yo te voy a demostrar que yo no’. Le tengo fe, espero que me lo demuestre”.

Luego, reveló cuál fue la principal solicitud que le hizo al mandatario. “Le pedí que interviniera la Justicia de Chaco. Eso es lo más importante para mí: que sea transparente la Justicia y que no tenga presiones. Acá no hay presos políticos, sino políticos que cometieron crímenes”, planteó y más tarde aclaró: “Yo no tengo ninguna bandera política, lo único que quiero es que esas tres personas [por Emerenciano y César Sena y Marcela Acuña, los principales sospechosos] queden en perpetua para siempre. Jamás voy a hacer política, porque para mí todos los políticos son unas cucarachas”.

A pesar de su percepción respecto de los políticos, Gloria manifestó haber salido “muy conforme” de la reunión con Fernández y sumó: “Me parece algo muy positivo y políticamente correcto. Era lo que yo esperaba, lo venía pidiendo hacía dos meses y por fin se dio. Espero que realmente cumpla y bueno... Yo no quería decirlo públicamente, pero los medios me empezaron a apabullar. No sé cómo se enteraron y le pido disculpas [al Presidente] si él no quería que se supiera (...) Esperemos que se haga justicia”.

Por último, convocó: “Queremos un Chaco libre de los Sena y de ese tipo de personas. Así que por favor queremos que sigan presos y mañana [por este martes] vamos a estar presentes en la Fiscalía. Los espero”.

Las publicaciones fueron difundidas esta mañana por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien en línea con lo dicho por Gloria indicó respecto de la comunicación del encuentro: “No lo hicimos público nosotros porque respetamos a las víctimas de una tragedia”.

El caso Cecilia Strzyzowski

Cecilia fue vista por última vez el 2 de junio a las 9.16, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso junto a su marido César Sena a la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, Resistencia.

Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa, aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña. Su cuerpo habría sido trasladado por Gustavo Obregón -colaborador de la familia Sena- y César Sena envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinada.

Por último, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.

Además de los tres integrantes del denominado “clan Sena”, por el caso permanecen detenidos Obregón y su esposa Fabiana González (también asistente de los Sena), y Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso (caseros de la chanchería). Los fiscales imputaron con prisión preventiva a la familia Sena por el delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas”, mientras que a los restantes acusados por el “encubrimiento agravado” del hecho.

Hasta el momento de su arresto, el llamado “clan Sena” recibió fondos millonarios del gobierno de Chaco. El propio mandatario local, Jorge Capitanich, fue padrino de boda del matrimonio. Fuertemente vinculados al gobernador, Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña se habían postulado a diputado provincial e intendenta, respectivamente, y sus imágenes aparecían adheridas a las boletas de Capitanich.

LA NACION