La reacción de la madre de Sofía Herrera a las comparaciones con la hija del marino retirado Carlos Pérez

En medio de la incansable búsqueda de Loan Danilo Peña -el niño de cinco años que desapareció en Corrientes-, imágenes de los detenidos por el delito de trata de persona no han parado de circular. Entre fotos y videos, un momento televisivo del marino retirado Carlos Pérez cobró especial notoriedad cuando se sumó al plano su hija, Brisa, y muchos destacaron el parecido con Sofía Herrera, la menor desaparecida el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande. Su madre, María Elena Delgado, descartó una similitud.

“La mujer (por la madre de Brisa) dice que tiene 14 años. Si tiene esa edad no podría ser nunca mi hija. Me llenaron de mensajes con la foto de la hija de Pérez y yo la vi a la chiquita, pero no la encuentro muy parecida a mi hija Sofía ”, dijo, en diálogo con radio Mitre. Además, Delgado contó que en los últimos años se hicieron varias pruebas de ADN para determinar la posible identidad de jóvenes que tenían características similares a la niña que hoy tendría 19 años.

Pérez y su esposa, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, forman parte de la última tanda de detenidos en la causa que busca establecer el paradero de Loan. El matrimonio fue capturado el viernes pasado tras ser implicados en la carátula de “trata de personas”.

Un identikit estimó cómo se vería Sofía a lo largo de los años.

Con la experiencia que le confieren los más de 15 años de búsqueda que lleva de su hija, Delgado también se refirió a las versiones sobre qué podría haber pasado con Loan, que fue visto por última vez el jueves 13 de junio. “Es muy angustiante prender la televisión a la mañana; uno quiere ver que Loan apareció y lamentablemente ya hoy se cumplen 12 días y no hay ningún dato sobre él. Es desesperante para todos”, lamentó.

En este mismo marco, comparó ambos casos y consideró que en ninguno de los dos se puede determinar precisamente “con qué fin se los llevaron”. “En el caso de mi hija estamos como el primer día. Se trabajó muchísimo y el expediente es gigante, pero no hay un solo dato que nos lleve a saber dónde puede estar”, dijo y marcó: “ Puede tratarse de una adopción ilegal porque nunca se encontró nada de mi hija en todas las zonas en donde se la buscó ”.

“Capaz que tiene otra identidad y ni siquiera sabe que ella es Sofía Herrera. Yo estuve el año pasado acá en un pueblo de Chile y nadie sabe que hay una búsqueda de mi hija porque a los carabineros los cambian cada tres o cuatro años y no tienen ningún conocimiento. Ya no se habló más de ella tampoco allá”, continuó.

Finalmente, la mujer aseguró que mantiene las esperanzas sobre encontrar a la niña y que eso es lo que la “mantiene adelante” todos los días.

Otra de las imágenes digitales que se generaron de Sofía Herrera.

La desaparición de Sofía Herrera

El 28 de septiembre de 2008, Delgado y su marido Fabián Herrera se encontraban junto a su hija de tres años en el camping John Goodall, ubicado en el kilómetro 2893 de la Ruta Nacional 3, cercano a la localidad de Río Grande en donde vivía. Pasadas las 11.30, Sofía -de tres años en ese entonces-, se separó por unos instantes de sus padres y ahí fue cuando desapareció.

El escenario del hecho fue un paraje casi desértico de 15 hectáreas, cercado con un alambre de un metro de altura y seis hilos que se investigó al instante. Los efectivos de la Policía y los perros especializados en búsqueda y rastrillaje marcaron un sector cercano, pero la pista se perdía unos metros más lejos. Las hipótesis fueron varias: desde que la pequeña cayó a un arroyo a que se la llevó un cóndor o un águila. Con el paso de los días, se añadió la posibilidad de que fuera secuestrada, versión que su madre sostiene desde entonces.

Tras varios peritajes, reconstrucciones de los hechos, interrogatorios a los testigos, la colaboración de agentes del FBI, una recompensa de un millón de pesos otorgada por el Ministerio de Seguridad para el aporte de datos útiles sobre la desaparición y un retrato hecho por un robot que se actualiza con el paso de los años, aún no hubo éxito para encontrar a la niña que sigue desaparecida.

LA NACION