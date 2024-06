Caso Loan | La hermana de uno de los detenidos apuntó contra la familia del niño por la desaparición

Escuchar

A 12 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad correntina de 9 de Julio, la hermana de una de las detenidas rompió el silencio y apuntó las sospechas contra la familia del niño de cinco años. “Creo totalmente en mi hermana y en mi cuñado”, aseguró Gabriela, hermana de Mónica del Carmen Millapi, quien junto a su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez, fue una de las primeras detenidas e imputadas en la causa. “Puede ser que alguien se lo haya llevado. Todavía no están detenidos todos, ¿qué pasa con la abuela y el padre? ”, lanzó.

La mujer -que también es madre de tres de los cinco niños que estaban junto a Loan la última vez que fue visto- descartó la hipótesis de que el menor se pueda haber perdido en el monte y se coincidió con que podría tratarse de un caso de secuestro. “No se pudo haber desviado. Si hay que desconfiar de alguien, es de la gente que estaba del lado de la casa de la abuela ”, acusó, refiriéndose al padre y a la abuela del niño, y a Laudelina Peña, hermana del padre y pareja de Antonio Benítez, otro de los detenidos.

De esta forma, en diálogo con LN+, Gabriela remarcó que el matrimonio no conocía a ninguno de los que estaban en el almuerzo, ya que habían sido invitados por Catalina, la abuela de la familia. “Mi hermana solía ir con el marido a comer. Ellos se ponían de acuerdo con Laudelina y Antonio. No sabían que iba a ir Loan o Victoria (Caillava, la funcionaria provincial que forma parte de la última tanda de detenidos)”, expresó.

Además, la mujer ratificó la declaración de su hermana y su cuñado, que afirmaron haber ido junto al tío de Loan y el grupo de seis niños a juntar naranjas a un páramo cercano a la casa de la abuela luego del almuerzo. “Le preguntaron detalle por detalle a los nenes y ellos dijeron que si. Si no hubieran llegado al naranjal, ¿cómo van a saber que hay tacuaral ahí?”, cuestionó y marcó: “Ellos reconocen el lugar y cuentan que Loan dijo ‘me voy’ y retrocedió por el caminito para llegar a la casa”.

“Estaban en el mismo lugar pero no tan juntitos, jugaban por su lado. Cuando el tío dijo ‘vamos’, trataron de juntar a todos y ahí se dieron cuenta de que Loan no estaba. No entienden cómo se fue tan rápido; por lo que yo vi, no te podés perder. ”, siguió, y apuntó contra la Justicia: “Tendrían que ponerse un poco más las pilas porque la gente que tiene más culpa es la que estaba del lado de la casa de Loan”.

En este mismo marco, cuestionó el accionar policial para con los primeros detenidos en la causa, y aseguró que el comisario Walter Maciel -quien en un principio estuvo a cargo de la búsqueda y luego fue detenido- “sólo secuestro el auto de ellos y no los vehículos de otros implicados”. “Nunca tuve trato con él porque a todo el mundo le caía mal. La gente sabía que era demasiado mandón y muy maltratador con sus propios compañeros. Los policías mismos no lo querían, nadie lo quería”, detalló.

“Quisieron culpar a alguien inocente”

“A la abuela y al padre los conocí por televisión. El viernes me fui a la casa y hablé con la mamá de Loan; la consolé, pero enseguida los hijos la apartaron de mí”, dijo y sumó: “Después me metí al rastrillaje. En ese momento llegó Laudelina y dijo que encontró una zapatilla y huellas en un camino, después supuestamente fue su hija, un tío... De ese tema hay mucho que hablar”.

Mientras que volvió a ratificar la inocencia de su hermana y aseguró que buscaron “culpar a alguien inocente”, cuestionó a la Justicia por no haber detenido a todas las personas que se encontraban en el último almuerzo de Loan. “Puede ser que alguien se lo haya llevado. Todavía no están detenidos todos, ¿qué pasa con la abuela y el padre? ”, lanzó.

Y cerró: “Es la primera vez que escucho que un nene se pierde así, para mi no es común. Estoy muy sorprendida”.

