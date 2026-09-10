La tía de Loan y el comisario que debía buscarlo, enfrentados por la teoría de que el chico murió atropellado: piden un careo

ROSARIO. Durante esta semana pasaron testigos claves en el juicio por la desaparición de Loan Peña. El martes declaró durante más de dos horas Laudelina Peña, la tía del niño, quien admitió que mintió cuando declaró que el chico había sufrido un accidente en el paraje El Algarrobal, en 9 de Julio, Corrientes. Este jueves le tocó el turno al excomisario Walter Maciel, otro engranaje importante en esta historia encerrada en un supuesto pacto de silencio, como manifestó el fiscal Carlos Schaefer.

Maciel declaró ante el Tribunal Oral en lo Federal de Corrientes, donde se lo juzga junto a otros 17 sospechosos. Fue el tercer imputado en hablar en cinco días, después de Laudelina Peña el martes y de Antonio Benítez el miércoles, y su testimonio se convirtió en el más contundente de todos, aunque también en el más incómodo, porque reflotó la hipótesis de que Loan fue atropellado por una camioneta.

Maciel, exjefe de la comisaría de 9 de Julio, llegó a la audiencia acusado inicialmente de encubrimiento. Con el correr de la investigación, la fiscalía a cargo de Schaefer agravó su situación y lo ubicó como partícipe necesario de la sustracción y el ocultamiento del menor. Ante ese cuadro, el expolicía optó por una estrategia frontal: negar toda responsabilidad propia y señalar a los acusados.

“No tengo ninguna duda de lo que pasó y me remito a las pruebas contundentes: esto fue un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento de Loan; pero no es así porque yo sepa o me haya puesto de acuerdo, sino por lo que se tiene, por lo que pienso, por las tantas noches que trabajé en mi celda”, sostuvo.

Cuando su defensor, Richard Vallejos, le preguntó a quién consideraba responsable, fue directo contra tres acusados: “Para mí, con la investigación realizada desde el momento de mi detención hasta el día de hoy en pleno juicio oral y público, los responsables directos de lo que pasó con Loan son Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña ”, afirmó. A la tía del niño la acusó específicamente de encubrimiento y de haber desviado la búsqueda.

Al mismo tiempo, Maciel buscó “despegar” a los primeros detenidos. Decidió desvincular de lo ocurrido a Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y su pareja, María del Carmen Millapi: “No tienen nada que ver”, afirmó, en referencia a quienes estaban con Loan en el naranjal donde se lo vio por última vez.

Buena parte de su declaración estuvo dedicada a rebatir el señalamiento del fiscal en su contra como partícipe necesario. “¿Qué participación puedo tener yo, señor presidente? ¿Cómo iba a ser yo partícipe de algo que no sabía que iba a suceder? ¿En qué cabeza cabe que yo iba a saber qué iba a ocurrir?”, planteó ante el tribunal. “Yo no sabía que iba a haber un atropellamiento. Yo no sabía que iban a levantar a Loan y que lo iban a ocultar hasta el día de hoy, 10 de septiembre”, insistió.

Frente a la acusación de que ordenó adulterar el libro de guardia —sostenida por el testimonio del policía Orlando Cáceres—, Maciel se defendió: “No ordené que se adultere ninguna documentación pública. Nunca se me cuestionó cuando les secuestré los vehículos a Pérez y a Caillava. Y gracias a Dios que lo hice, porque si no, hoy no tendríamos nada en esta causa. No favorecí a nadie”, apuntó.

El punto más delicado del testimonio de Maciel es que se apoya en una versión que la propia autora original desmintió el martes pasado, como publicó LA NACION. Laudelina Peña admitió entre lágrimas ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte que su declaración inicial —según la cual Loan había muerto arrollado por una camioneta del excapitán de la Armada Carlos Pérez— fue un “invento” del abogado José Fernández Codazzi.

“Se puso a explicarme qué tenía que decir, cómo inventar el accidente, cómo yo había visto cuando salió la camioneta y cómo frenó”, relató. “Pido perdón, pido disculpas por las mentiras. No fue intención mía, fue intención del doctor Codazzi”, dijo el martes.

En este juicio la hipótesis del accidente seguido de un encubrimiento familiar competía desde el inicio con la teoría de la fiscalía, que sostiene que hubo una sustracción planificada. Si la propia autora del relato del accidente declaró que mintió, esa teoría alternativa pierde su principal sostén testimonial.

Maciel, sin embargo, volvió a levantarla y le reprochó directamente a la tía sus giros. “Lo que sí sé, y no tengo dudas, es que del hecho fortuito del 13 de junio la señora Laudelina Peña ya sabía”, afirmó. Y cargó con dureza: “La que desvió la investigación fue Laudelina Peña. Esta mujer tenía una participación activa vendiendo humo.”

Estos contrastes en los testimonios ocurren en un juicio marcado por lo que la querella y la fiscalía definen como un objetivo central. Los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel sostienen que el propósito del debate es quebrar lo que definen como un pacto de silencio entre los acusados.

Las declaraciones de esta semana muestran hasta qué punto ese muro sigue en pie: cada imputado habló para desligarse y trasladarle la responsabilidad a otro. Benítez, el miércoles, apuntó contra su expareja —“Creo que Laudelina sabe la verdad”, dijo—; Maciel, este jueves, hizo lo mismo, pero contra Pérez, Caillava y la tía del chico. Ninguno aportó un dato concreto sobre el paradero de Loan.

Maciel intentó tender un puente hacia la tía de Loan. “Laudelina, si usted se siente amenazada e intimidada por quien fuera, ahora lo puede manifestar. Le habla un preso igual que usted, que quiere la verdad, por los padres y por la sociedad”, le dijo.

Su defensa anticipó que continuará declarando la semana próxima, mientras que la abogada de Laudelina, Mónica Chirivín, adelantó que pedirá un careo a partir de los dichos de Maciel contra su defendida. Antes de terminar, el excomisario le pidió perdón a la madre del niño: “Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo”, dijo, y sostuvo que, aun preso, sigue investigando.

Del otro lado de la sala, María Noguera volvió a rechazar de plano la teoría del accidente que Maciel insiste en sostener. La madre de Loan sintetizó su lectura de las mentiras de su excuñada en una frase demoledora: “Laudelina mintió en todo y lo único que quería era hundir a la familia”. Su postura es coherente con la que viene manteniendo desde el inicio del juicio, cuando reclamó respuestas antes que hipótesis: “Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, qué pasó y de dónde sacó el botín ”.