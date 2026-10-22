La trágica coincidencia que enluta a una empresa familiar del sur: hace siete años murió el fundador en un choque y ahora perdió la vida su hijo en un despiste

“Cerrado por duelo”. Ese es el mensaje que aparece fijado en el Whatsapp de Patagonia Maquinarias SRL si alguien quiere comunicarse con la empresa con sede en la ciudad más poblada de Tierra del Fuego.

El mensaje anticipa el suceso, pero no llega a revelar la magnitud de la tragedia ni su contexto. Separadas por siete años, dos muertes golpearon el corazón de la compañía. Ambas, producto de dantescos incidentes viales; las dos en la misma ruta: la 3, en el tramo entre Río Grande y Tolhuin.

En 2019, un siniestro se cobró la vida de Pablo Fiocchi, fundador de la distribuidora de John Deere en el confín del país; este miércoles, quien falleció fue su hijo, Santiago, quien tras aquella tragedia había tomado las riendas de la empresa familiar.

Patagonia Maquinarias SRL nació en 2011 en el extremo sur del país como una iniciativa familiar impulsada por Fiocchi padre, un empresario que se desempeñó durante años como socio gerente de la firma.

Con sede principal en la ciudad de Río Grande, la compañía logró consolidarse como la concesionaria oficial de John Deere para las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

Con actividad constante, se especializó en la comercialización de maquinaria pesada, repuestos y servicios de mantenimiento electromecánico y posventa para sectores clave de la región, como la construcción, la minería, el petróleo, el gas y la industria forestal.

Sin embargo, el destino de la cúpula directiva de esta empresa quedó marcado de manera indeleble sobre la Ruta Nacional 3. En mayo de 2019, la firma sufrió su primer gran golpe. Pablo Fiocchi, de 60 años, circulaba en una motocicleta Triumph por el tramo urbano de la Ruta Nacional 3, a la altura del Campamento YPF en Río Grande.

La moto que manejaba Pablo Fiocchi cuando falleció en un siniestro vial sobre la ruta 3, en 2019

Al llegar a la altura de la obra en construcción de un microestadio, un Volkswagen Suran que salía del predio ingresó a la traza. En un intento por esquivarlo, la motocicleta impactó contra el lateral del automóvil y cruzó de carril, donde chocó de frente contra un Peugeot 207 que transitaba en sentido contrario . A raíz del impacto, el fundador de la compañía sufrió heridas de gravedad y falleció minutos después de ser trasladado de urgencia al hospital.

Tras la repentina muerte del fundador, el liderazgo de la firma recayó sobre su hijo, Santiago Felipe Fiocchi, quien con tan solo 31 años asumió la dirección general de Patagonia Maquinarias SRL.

Santiago no encaró la gestión solo: en la gestión operativa trabajó codo a codo junto a sus hermanas, quienes asumieron las áreas de Administración y Finanzas y de Marketing y Publicaciones Corporativas. Una de las mujeres de la familia, Cecilia, había sido funcionaria de Relaciones Exteriores de la provincia.

Bajo su conducción, la empresa mantuvo su expansión comercial en la Patagonia e incorporó tecnologías avanzadas de la marca John Deere, tales como sistemas de monitoreo y conectividad digital para maquinaria vial y pesada.

Otra muerte en la ruta

La coupé Toyota que conducía Santiago Fiocchi este miércoles, cuando falleció a los 38 años en la ruta 3

Siete años después del siniestro que se cobró la vida de su padre, la fatalidad volvió a cruzar a la familia Fiocchi en el mismo trazado vial.

Este miércoles, Santiago Fiocchi, de 38 años, casado y padre de dos hijos pequeños, conducía su coupé deportiva Toyota 86 GR blanca en sentido norte-sur por la Ruta Nacional 3, desde Río Grande hacia la localidad de Tolhuin.

Al alcanzar el kilómetro 2868, en las inmediaciones de la estancia San Luis, el vehículo se salió de control, por causas aún no esclarecidas. El siniestro ocurrió en un tramo recto de la carretera que presentaba óptimas condiciones de transitabilidad. Sobre el asfalto quedaron impresas las marcas de una brusca frenada y la trayectoria de desvío hacia la banquina.

Al salirse del trazado, la coupé ingresó al descampado y comenzó a dar numerosos tumbos a lo largo de casi 100 metros desde el punto inicial del despiste hasta terminar detenida, recostada sobre su lateral derecho.

Cuando los equipos de emergencia y los rescatistas arribaron al lugar, hallaron al empresario dentro del habitáculo, sin signos vitales, con el cinturón de seguridad colocado y los airbags activados.

Las causas exactas que desencadenaron el desvío continúan bajo investigación judicial y pericial. Sin embargo, los investigadores lograron precisar algunos elementos clave del escenario.

Por un lado, la distancia de casi 100 metros recorrida por el rodado en el descampado tras salirse del camino indica que Fiocchi hijo circulaba a una velocidad considerable al momento del hecho.

Al mismo tiempo, si bien el cruce de guanacos es un riesgo recurrente en las rutas de la Patagonia Sur, los servicios de emergencia no divisaron ningún ejemplar afectado ni presente en las inmediaciones, lo que descartaría eso como posible factor desencadenante de la frenada y posterior despiste.

Por último, se descartó una posible distracción por uso de teléfono móvil al volante, dado que en ese sector específico de la traza no existe cobertura de señal celular.

Mientras, la familia Fiocchi atraviesa horas de conmoción ante esta imprevista y dolorosa nueva pérdida.