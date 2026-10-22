La violenta toma de rehenes por presos de una alcaidía del microcentro porteño desde adentro
Los reclusos se filmaron mientras tienen encerrado a un oficial de la Policía de la Ciudad
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“Hagan bajar al fiscal, hagan bajar al fiscal”, dice un preso mientras filma el calabozo de la Alcaidía I de la Policía de la Ciudad, situada en el microcentro porteño, donde los detenidos tienen como rehén a un oficial de la fuerza de seguridad porteña.
“Esta tarde, se produjo un incidente entre internos en una celda de la Alcaldía 1 ubicada en Lavalle al 400. Se está trabajando para resolverlo con personal policial. No hay peligro de fugas”, dijeron a LA NACION fuentes policiales.
La investigación quedó a cargo de Marco Juliano Zunino,auxiliar fiscal de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal porteño.
En la filmación hecha por los propios presos se observa cómo los detenidos se sobresaltan cuando miran en un viejo televisor de tubo de rayos catódicos la noticia de los incidentes. También se observa al uniformado tomado como rehén, sentado en una cama.
En la grabación se escuchan gritos y golpes. “Mira al cobani que tenemos allá”, dice uno de los presos. También alguien dice “¡Vamos, los pibes!”.
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