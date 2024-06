Marchas en todo Corrientes. “Queremos a Loan”, fue el clamor que dominó las calles iluminadas por las velas de la multitud

Escuchar

GOYA, Corrientes (Enviado especial).– Luego de 11 días sin noticias de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido tras haber ido a almorzar de su abuela paterna en el paraje El Algarrobal, esta noche la gente salió a las calles de distintos puntos de la provincia de Corrientes para exigir la aparición con vida del chico, cuyo paradero tiene en vilo al país.

La manifestación más multitudinaria se concentró al caer la tarde en el centro de la ciudad capital. Una muchedumbre que llevaba carteles con la imagen de Loan recorrió las calles de la ciudad de Corrientes desde la plaza Cabral.

Además de los carteles y afiches con la cara de niño llevaban en sus manos velas encendidas y gritaban rítmicamente “¡queremos a Loan!”. La marcha finalizó en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Los manifestantes, en su mayoría, eran vecinos que se autoconvocaron, pero también hubo presencia de agrupaciones políticas y gremiales como el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La marcha en la capital provincial contó con la participación de dos de los hermanos de Loan, quienes no pudieron contener la emoción por el apoyo recibido por parte de los vecinos y comerciantes que recorrieron las calles de la ciudad de Corrientes.

Marcha de antorchas en Corrientes capital. Está presente el hermano de Loan Joaquín Meabe

En Goya, epicentro de la investigación, un centenar de vecinos marchó por el centro de la ciudad, desde la sede de la fiscalía provincial hasta el edificio donde funciona el juzgado federal.

La manifestación se produjo horas después de que los fiscales del fuero provincial Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry se declararan incompetentes. Con cánticos y pancartas, la marcha finalizó frente al juzgado conducido por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Hoy, el fiscal federal Mariano De Guzmán debe definir si acepta la competencia para que la desaparición de Loan sea investigada como un caso de trata de personas.

Durante la marcha, el juzgado federal de Goya, situado en la calle Belgrano, junto a la Catedral, estaba custodiado por seis oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) y dos de la Prefectura Naval.

Caso Loan. Una camioneta de la policía llega a la fiscalía de Goya, Corrientes y es agredida por los vecinos que se encuentran en la puerta Alejandro Guyot / Enviado especial

Primeros cuestionamientos

Las manifestaciones habían empezado a la mañana. “¡Asesina, asesina!”, era el grito que repetía, a las 9.20, un grupo de vecinos que se abalanzó sobre la camioneta de la Policía de Corrientes que trasladó a la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) de Goya a María Victoria Caillava, la exempleada municipal de Nueve de Julio detenida desde el viernes pasado, acusada de haber participado del rapto del niño de cinco años.

Esa manifestación, integrada por menos de 20 personas, fue creciendo con el paso de los minutos y para el mediodía más de medio centenar de vecinos de Goya se habían concentrado frente a la sede de la fiscalía, situada en Ejército Argentino 550.

En uno de los balcones frente a la fiscalía, también colocaron carteles pidiendo por Loan Alejandro Guyot / Enviado especial

Con pancartas e improvisados carteles, los manifestantes clamaban por la aparición con vida de Loan, el niño que fue visto por última vez el jueves 13 de este mes. La gente presente también expuso su bronca contra las fuerzas policiales, judiciales y políticas por diversas situaciones de las que habían sido protagonistas.

María, una joven madre soltera con cinco hijos –dos de ellos, discapacitados–, llegó con uno de ellos para pedir por Loan, pero también para hacer catarsis sobre las dificultades de vivir en un barrio periférico de la segunda ciudad más importante de Corrientes que, dice, fue invadido por el narcomenudeo.

“A mi hijo de 15 años lo agarraron en la esquina de mi casa y a punta de pistola lo llevaron dos cuadras. Yo sé quién es, tengo su nombre y apellido, pero si voy a la policía no va a pasar nada o, peor, me puede pasar algo a mí. Por eso no digo el nombre de esta persona y quiero que lo de Loan sirva para que algo cambie”, le dijo LA NACION.

Hacia el mediodía los autoconvocados se entremezclaron con la guardia periodística y participaron, en forma activa, de lo que pasaba afuera de la sede judicial. Uno de los momentos de mayor tensión se vivió alrededor de las 13, cuando los abogados defensores de Daniel Ramírez, conocido como Fierrito, y su mujer, Mónica Carmen Millapi, dos de los seis detenidos, daban notas cerca de los tribunales para comentar los últimos detalles de la causa.

“¡Delincuentes, asesinos, cómplices, basuras!”, fueron algunas de las frases que les gritaron a los abogados Marcelo Hanson y Jorge Monti, que recorrían, entre una maraña de cámaras, carteles y personas, los 50 metros que separan la esquina de San Martín y Colón y uno de los ingresos laterales de los tribunales, donde esperaban encontrarse con sus defendidos.

Pero el momento de mayor tensión se vivió pasadas las 14.30, cuando ya se había confirmado que la Justicia provincial había decidido declararse incompetente para investigar la desaparición y remitía la causa a la Justicia Federal, también asentada en esta ciudad de casi 80.000 habitantes.

Personal de la Policía de Corrientes dispuso un operativo de distracción en el ingreso de la calle Ejército Argentino, mientras retiraba por la calle Colón a los seis imputados que fueron trasladados a diferentes comisarías de Goya. Agolpados sobre el portón que separaba por 50 metros el ingreso al edificio de donde estaban los imputados, los manifestantes volvieron a expresar su bronca, que parecía ir más allá de la angustia por la desaparición de Loan.

Mónica Millapi y Victoria Caillava son trasladadas desde la fiscalía hacia la comisaría de la mujer Alejandro Guyot - LA NACIÓN

