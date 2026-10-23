Más de 200 policías rodearon una zona caliente de Mar del Plata, donde secuestraron armas, municiones y drogas

MAR DEL PLATA.- Un megaoperativo con despliegue de un literal cerco humano dispuesto con más de 200 uniformados en torno a un complejo de departamentos del barrio Etchepare, en la zona noroeste de la ciudad, permitió la ejecución de 26 allanamientos y la detención de 13 personas acusadas por distintos delitos, en su mayoría robos calificados y comercialización de estupefacientes.

La requisa de varias de esas unidades derivó en el secuestro de 750 envoltorios con cocaína, marihuana, tres revólveres, dos escopetas, tres armas tipo “tumberas”, una granada varias armas blancas. También municiones, balanza de precisión y teléfonos celulares.

Esta acción llega en coincidencia con anuncios realizados en conjunto desde los gobiernos provincial y municipal. Confirmaron refuerzo de acciones en procura de mejorar las prestaciones de seguridad a los vecinos luego de un reciente período caracterizado por una ola de delitos violentos.

Fuerte despliegue de unidades policiales en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Los allanamientos realizados esta mañana en barrio Etchepare fueron requeridos por la fiscal Florencia Salas, avaladas por la Justicia de Garantías y llevadas a la práctica con personal de distintas unidades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los vecinos del lugar se sorprendieron por la presencia de gran cantidad de uniformados y móviles. Por momentos bajo lluvia, los policías se repartieron en torno al complejo de departamentos donde, según la investigación en curso, se concentraban las operaciones de bandas de narcomenudeo y otros delitos.

Lanzaron un fuerte operativo de prevención del delito en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Quienes viven en las inmediaciones reconocieron que allí conviven con “delincuentes peligrosos” y aseguran que deben tener cuidados especiales dado que en la zona se repiten no solo los robos en viviendas y en vía pública sino que también se suceden algunas situaciones de violencia, que relacionaron con enfrenamientos entre bandas.

Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que entre los detenidos estaría el cabecilla de una organización importante en el mercado de comercialización de estupefacientes y otras que tenían pedido de captura por distintos delitos. La pesquisa previa también determinó que utilizaban esas construcciones, conocidas como “las torres de Etchepare”, como refugio y también como puestos en altura para vigilar la posible presencia de policía en las inmediaciones.

Policías rodearon una zona problemática en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente Guillermo Montenegro se reunieron este jueves para analizar el avance de las medidas que se adoptaron desde comienzos de agosto, cuando la provincia reorganizó los medios disponibles en este distrito luego de dos homicidios en ocasión de robo y varias “entraderas” con riesgo para la vida de las víctimas. Entonces se aportaron más móviles, se reorganizó el despliegue de personal e incluso se cambiaron autoridades policiales, tanto en la Jefatura Departamental Mar del Plata como en la superintendencia regional.

Según confirmaron en conferencia de prensa, en poco más de un mes se lograron resultados positivos con una reducción en la cantidad de hechos y también mejores resultados en la captura de los delincuentes involucrados.

Policías rodearon una zona de Mar del Plata en procura de arrestar a sospechosos de delitos Mauro V. Rizzi

Si bien hay expectativas con un refuerzo de personal, en especial con desembarco de más fuerzas federales para ampliar presencia y acción en las calles, Alonso y Montenegro aseguraron que se apunta a optimizar los recursos disponibles y consideran que la mejor respuesta se está logrando a partir de una mejor coordinación entre los distintos estamentos. En este sentido sumaron la colaboración del gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también estuvo aquí con el mismo objetivo hace poco más de una semana.

Alonso y Montenegro anticiparon un trabajo conjunto en una mesa común que también incluirá al Ministerio de Seguridad de la Nación y reuniones con sectores de la justicia, tanto fiscales como jueces, para ajustar acciones.

Estos pasos, anticiparon, se mantendrán durante las próximas semanas y tendrán enlace con las previsiones en curso del operativo “De sol a sol”, habitual despliegue que se dispone sobre Mar del Plata y resto de la costa atlántica para brindar seguridad al movimiento turístico durante la temporada de verano.