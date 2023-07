Millonario robo en City Bell: una banda de ocho ladrones se llevó cerca de 200.000 dólares

escuchar

Dormían tranquilamente, al amparo del frío, pero no pudieron escapar al acecho del delito. A la madrugada, el matrimonio y sus tres hijos fueron despertados a los gritos por ocho asaltantes que habían irrumpido en la casa del barrio Savoia, en City Bell. Tras golpear al padre de familia y amenazar al resto de los habitantes de la propiedad, y luego de dar vuelta todo, se llevaron varios objetos de valor, además de 180.000 dólares y 800.000 pesos.

Según informaron fuentes policiales a la agencia de noticias Télam, tras alzarse con el botín, los asaltantes escaparon de la casa, situada en las calles 474 y 8, a una cuadra del Camino del Centenario, en una camioneta Honda propiedad de las víctimas.

Debido a los golpes recibidos, el dueño de casa, de 71 años, fue llevado por su propia familia al Hospital San Roque, de Gonnet, debido a que la ambulancia del SAME tardó en llegar, según se informó. Entre las lesiones reportadas se destacó un corte en la cabeza. El resto de los damnificados –la esposa del hombre, de 48 años, y sus tres hijas, de 20, 14 y 7– no sufrieron lesiones.

Según publicó el diario El Día, de La Plata, la familia es propietaria de una reconocida panadería del municipio.

La fiscal Virginia Bravo, de la Unidad de Investigaciones Fiscales (UFI) N°7 de La Plata, quedó a cargo del expediente, caratulado como “robo calificado, lesiones y robo automotor”. Los detectives intentar establecer si la banda obtuvo información de algún “entregador”, dado el elevado monto en efectivos de lo sustraído. Los investigadores policiales buscaban imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de los asaltantes y la fiscal está a la espera del informe de los peritos que trabajaron en la escena del hecho.

Otros episodios

También en la madrugada del lunes, y a una distancia no mayor de diez cuadras, una decoradora de 56 años fue asaltada a mano armada dentro de su propiedad, situada en 461F y 12B. Durante tres horas estuvo a merced de cuatro delincuentes, que se llevaron su celular y un monto de pesos y dólares no especificado. La víctima sufrió una herida en la cabeza, producto de un golpe.

Además, el sábado a la tarde hubo otro robo a mano armada en la zona. Fue en un supermercado chino de las calles 487 y 21, de donde los ladrones se llevaron $90.000, pesos según indicaron fuentes policiales al diario El Día.

En abril pasado hubo un robo millonario en el barrio cerrado Grand Bell Club de Campo, donde una banda de tres hombres y una mujer se alzó con un botín de pesos, dólares, joyas y armas de fuego luego de burlar la seguridad privada del country e ingresar en una vivienda. En esa ocasión, la causa también quedó en manos de la fiscal Bravo. Se sospechaba que un entregador que aportó información de la propiedad, sus movimientos y las posesiones que allí se podían encontrar.

Patricia. A, una vecina de City Bell, dio su testimonio relativo a la situación: “La inseguridad se fue acrecentando en City Bell. Están entrando mucho a robar. Antes de que me fuera al barrio privado City Bell Chico yo estaba en el Barrio Parque Ecológico. Al hombre de la garita le robaron dos veces la moto, y a mí me robaron la mochila y el celular mientras andaba en bicicleta; me cansé de estar tan expuesta”. Ella y otros vecinos exigieron mayor presencia policial en la localidad.

