Misiones: la última declaración del diputado que está prófugo y es investigado por presunto tráfico de pornografía infantil

“Que los malos estén presos y la gente de bien esté libre, porque yo soy una gente de bien” , planteó el diputado provincial por Activar Germán Kizcka en la última entrevista pública que dio tras ser acusado en una investigación por presunto tráfico de material de abuso sexual infantil. Sus palabras son el registro que queda antes de que desapareciera el jueves luego de que la Legislatura votara su desafuero para permitir su detención.

En la entrevista, que brindó a Misiones Cuatro, Kizcka dialoga sobre el allanamiento pedido por el juez Miguel Ángel Farías que se realizó en la casa de su familia y en el domicilio que comparte con su hermano, Sebastián, también acusado. Ahí secuestraron dos celulares y una notebook. Las revisiones preliminares concluyeron que había material de abuso sexual infantil. Aún así, Kizcka sostuvo en la entrevista que “no encontraron nada”. “Jamás me respaldé en los fueros, ni mucho menos. Los hice pasar inmediatamente, me puse a disposición. Considero que es sumamente importante colaborar con la investigación y que se llegue a la verdad absoluta de todo esto”, señaló.

Germán Kiczka, un diputado provincial de Misiones

La causa se desprendió de un procedimiento de la fiscal porteña a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), Daniela Dupuy. Es parte de una denuncia impulsada por una ONG de lucha contra el abuso infantil en la causa internacional “Guardianes Digitales de la Niñez”. Por esa causa hubo allanamientos en siete provincias.

La quita de fueros de Kizcka era lo que permitiría su detención, lo que llevó a la Legislatura a votarlo. El día de la entrevista, el diputado provincial había dicho que no tenía problema en renunciar a su banca: “Lo primero que hicimos con mi abogado fue presentar una nota en el juzgado poniendo mi renuncia a la Cámara a disposición del juez”. “No me voy a escudar en los fueros” , agregó.

Kiczka durante el allanamiento a su domicilio en Apóstoles en la mañana del 6 de agosto.

Aún así, tras el desafuero votado por unanimidad en la Legislatura de Misiones, la Policía fue a buscar al diputado provincial a su domicilio, pero él no se encontraba ahí. Apóstoles, ciudad en el sur de la provincia donde vive Kizcka, se encuentra cerca de la frontera de Brasil. Aún así, su paradero es desconocido.

“Yo soy transparente. No tengo nada que esconder. Trabajo muchísimo. En ningún momento traté de frenar la investigación. Quiero que me investiguen porque es la forma de demostrar mi inocencia. Hay muchas incongruencias que a mí me preocupan muchísimo”, explicó a Misiones Cuatro.

También habló de “persecución política” y que las acusaciones sobre él venían, en realidad, por su relación con su hermano, a quien detuvieron y excarcelaron en marzo, y ahora volvieron a pedir su detención. “Es muy injusto que me ataquen y que me traten de relacionar, quizás por una relación de parentesco, con un delito de esa calaña”, reclamó.

“Yo soy opositor. No es la primera vez que se me ataca. Desde el primer momento, en la primera votación que tuve en la Cámara, me trataron de nazi, sacaron notas horribles, de empleados de no sé dónde que yo tenía un juicio... Me atacaron de todos lados”, relató. La Justicia y el personal policial continúan la intensa búsqueda del diputado.

LA NACION