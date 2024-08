Berazategui: una pareja fue detenida por explotar sexualmente a sus cinco hijos para pagar el alquiler de su casa

Escuchar

Una pareja fue detenida el jueves pasado por explotar sexualmente a sus cinco hijos de entre 14 y 18 años para pagar el alquiler de una casa en Berazategui, provincia de Buenos Aires. Según supo LA NACION de fuentes de la investigación, la mujer de 37, identificada como C.N.R, y el hombre de 25, como A.G.M., incitaban a que el propietario del inmueble sometiera a los menores como forma de pago y grababan los abusos, de los que participaba el mismo padre.

Previo al arresto de la pareja, la División Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó allanamientos en dos domicilios de Florencio Varela y en Quilmes, que se encontraban a nombre de la mujer y hombre, respectivamente. Los operativos permitieron dar con dos teléfonos celulares, una notebook, tarjetas de memoria y pendrives donde se estaba almacenado el material explícito. Luego de incautarse los elementos probatorios, fueron llevados ante un juzgado, que dictó la orden de arresto.

La causa fue llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 descentralizada de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo. Los cargos que se le imputaron a la madre y el padre de cinco fueron “producción de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad”, “abuso sexual con acceso carnal agravado en su condición de cooperadora” y “corrupción de menores agravada”.

Recoleta: denunció un caso de trata infantil y fue detenida por dejar que abusaran de sus hijos

“Hay un pibe en Retiro que le dicen el Loquillo del Alto Palermo y hace violar a un nene de cuatro años en una casilla. Me quiere mandar a matar”, exclamaba N. B. M. G., una mujer de 43 años en situación de calle, ante una periodista de un canal de noticias el pasado abril. Pero lo que aparecía como una denuncia pública de un eventual caso de pedofilia y prostitución infantil, tuvo un giro dramático. Solo 30 horas después de haber aparecido en la televisión N. B. M. G. fue detenida por la Policía de la Ciudad. Pesaba sobre ella un pedido de captura por haber “reducido a la servidumbre” a sus hijos y permitir que su pareja los abusara.

Según un expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, N. B. M. G. y su pareja, identificado como C. A. V., no solo obligaban a los niños, que en ese momento tenían 13 y 7 años, a mendigar. También los sometían sexualmente. “C. A. V. aprovechaba la situación de convivencia preexistente y la guarda provisoria que tuviera de las víctimas en ausencia de otras personas mayores de edad. En dicho contexto, el encausado habría accedido carnalmente a los damnificados. La madre de los niños los forzaba a soportar tales abusos y al silencio”, detalla el extenso escrito judicial que analizó este medio.

Recoleta: detuvieron a una mujer acusada de prostituir a sus hijos Policía de la Ciudad

Los testimonios de los niños sobre los abusos y su sufrimiento cotidiano eran estremecedores: “Andábamos por la calle. Un día de lluvia nos mojamos, no nos veíamos bien, no dormíamos bien, no nos alimentábamos bien, andábamos todos sucios, no nos podíamos bañar [...] Pedíamos plata en los autos, no sé, hacíamos algún malabar… toda la plata que ganaba se la tenía que dar a mi mamá… Nos pegaban, enseñaban cosas feas, hasta a entrar en los quioscos a robar”.

Hasta el día de la fecha, la madre de los niños no pudo ser indagada. Su defensa argumentó que no está en condiciones de declarar. El juez Martín Yadarola, quien está a cargo de la causa, había ordenado que la progenitora fuera evaluada por un equipo médico, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.

