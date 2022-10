Misterio en Bella Vista. Encuentran a una mujer muerta dentro de un auto estacionado junto al corredor verde

escuchar

El cadáver de una mujer fue hallado dentro de un vehículo que estaba estacionado desde hace varios días en la zona del conocido Corredor Verde de Bella Vista, en el partido de San Miguel.

El hallazgo se produjo anoche cuando una patrulla de la comisaría 2ª San Miguel acudió a la intersección de las calles Corrientes y Francia, alertada por un llamado al 911 de una vecina, quien señaló que le resultaba “extraño” ver desde hacía días un Chevrolet Onix estacionado en el mismo lugar, a metros del cruce de las vías del ferrocarril San Martín y del paseo peatonal y aeróbico adaptado sobre el tendido de las viejas vías de tren, entre las estaciones de Bella Vista y Muñiz.

Según los voceros consultados por la agencia de noticias Télam, si bien las causas de la muerte serán establecidas en la autopsia, la principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un presunto suicidio, ya que se encontraron pastillas en el interior del vehículo y el marido de la víctima dijo que la mujer tenía problemas de “esquizofrenia” y que habían tenido una discusión.

El auto de la mujer, de quién todavía no se reveló la identidad, era de su propiedad y, según el relevamiento de cámaras que se hizo en el lugar, llegó y quedó estacionado en el sitio el lunes a las 18.

”En los videos se observa solamente la llegada y que dentro del auto no había otra persona más que la propia fallecida. No estaba acompañada y nadie llegó al lugar. El vehículo estaba cerrado y con las llaves adentro, y no había ningún signo de algo forzado ni signos de violencia”, dijo a Télam un vocero judicial.

La misma fuente explicó que dentro del auto “se encontraron pastillas” y que en paralelo al hallazgo, el marido de la mujer ayer hizo la denuncia por averiguación de paradero; en la presentación informó que la víctima padecía un trastorno esquizofrénico y que habían tenido una discusión.

La causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte”, y quedó a cargo de la fiscal Mirna Sánchez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°19 de Malvinas Argentinas, del Departamento Judicial de San Martín.

LA NACION