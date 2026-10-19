Misterio en Corrientes: cuadernos, un equipo de mate y otros enigmas de la investigación de la docente desaparecida

La escuela estaba ordenada. No había nada que, a simple vista, llamara la atención. El equipo de mate y los cuadernos de Nancy Godoy, una docente de 52 años que realizaba una suplencia como directora del establecimiento educativo 626 situado en el paraje El Malezal, en la ciudad correntina de Esquina, estaban en su lugar. Pero no había otro rastro de la maestra. Sus familiares están desesperados. No saben nada de ella desde el 7 de este mes, cuando a las 20.34 hicieron una llamada por WhastApp.

La desaparición de Godoy es investigada por el fiscal Javier Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Esquina. Hoy se sumó una fiscal para colaborar en la pesquisa. La causa tiene a un peón rural demorado.

“El fiscal general del Poder Judicial, César Sotelo, reforzó hoy la investigación que lleva adelante la UFIC de Esquina sobre la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy. Lo hace con la designación de otro fiscal y una prosecretaria, de tal modo de complementar las distintas líneas de la pesquisa que lleva adelante el fiscal Javier Mosquera. Por medio de la resolución 59, el jefe del Ministerio Público dispuso que la titular de la UFIC N° 3 de Capital, María Andrea González, se sume a la investigación. La decisión se tomó por la complejidad y en atención a las especiales características que la rodean: la condición de vulnerabilidad de la víctima –género y docente rural– y el contexto geográfico en que se produjo el hecho. Junto a la fiscal González, se dispuso también la intervención de la secretaria relatora de esa misma dependencia, Loira Dufort Saserri”, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

La investigación comenzó el jueves pasado tras la denuncia presentada por el hijo de la docente, Sebastián Medina. El joven explicó que la última vez que tuvieron contacto con su madre fue el 7 de este mes a las 20:34, con la citada comunicación por WhastApp. Once minutos después, según una captura aportada por el denunciante, fue la última vez que Godoy utilizó la aplicación de mensajería instantánea.

Buscan a Estela Nanci Godoy que desapareció en Corrientes

“La Policía de Corrientes cumple con las órdenes emitidas por el fiscal mientras continúa con un amplio operativo con recursos humanos y tecnológicos para ampliar los rastrillajes. En la zona trabajan mas de 80 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, 4 drones y 3 canes de búsqueda, para cubrir el área donde se procura dar con el paradero de la mujer”, dijeron a LA NACION fuentes policiales.

Para llegar a la Escuela N° 626 se tiene que ingresar en la estancia El Curupy. Los alumnos son hijos de los peones del citado establecimiento agropecuario, donde también se hace turismo de aventura.

Para llegar a la escuela, una vez que se llega a la estancia, hay que cabalgar tres horas. El 6 de octubre, Lourdes Bincle, a las 6:00, acompañó a Godoy al establecimiento educativo.

“Sabíamos que el viernes 9 debía volver a casa. También, a raíz del temporal, se podía quedar en la escuela ya que no se puede de la zona porque los caminos se llenan de agua. Pensamos que se iba a quedar de corrido todo el fin de semana. A todo esto, hoy [por el jueves pasado] llegó a nuestro domicilio la señora Bincle preguntando por mi madre, quería saber si estaba en casa. Mi tía le respondió que no volvió”, contó Medina en su denuncia.

También relató que Bincle, el día anterior, había mandado a un peón a la escuela. El hombre observó las luces prendidas, pero no encontró a Godoy.

“Entonces tratamos de comunicarnos con ella, pero fue imposible. No tuvimos suerte”, afirmó el hijo de Godoy en la comisaría de Esquina donde radicó la denuncia.

Nanci Godoy, la docente desaparecida

Un detective judicial dijo a LA NACION que se trabaja con distintas hipótesis.

“La sospecha es que Godoy desapareció de la escuela, donde encontramos sus cuadernos y equipo de mate, pero no su bolso”, dijeron las fuentes consultadas.