Moreno: se negó a declarar el albañil acusado de asesinar y descuartizar a su esposa

El albañil de 36 años acusado de asesinar y descuartizar a su esposa para luego arrojar partes del cuerpo en un campo del partido bonaerense de Moreno se negó a declarar hoy y continuará detenido. Se trata de Juan Darío Sanabria Báez, quien asistido por un defensor oficial se negó a declarar este mediodía ante la fiscal Luis Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

Fuentes judiciales confirmaron a la agencia Télam que Sanabria Báez quedará detenido acusado del “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género de un hombre hacia una mujer”, en perjuicio de su expareja y madre de sus cinco hijos, Nilda Rosa González (29).

En un principio, Sanabria Báez había denunciado que secuestradores le habían enviado mensajes desde el celular de Nilda exigiéndole la entrega de la suma de dinero mencionada, caso contrario, la matarían y venderían sus órganos. Luego de la denuncia, los investigadores de la Justicia Federal de Morón analizaron los teléfonos de la pareja y llegaron a la conclusión que la última ubicación de ambos dispositivos había sido en la ruta 24, es decir, que estaban juntos en ese momento.

Sanabria Báez, entonces, señaló a la Policía que el jueves por la noche estaba junto a su familia por irse a dormir, sin embargo, comenzó a discutir con su pareja por una supuesta infidelidad en la relación. La pelea continuó hasta la madrugada cuando el acusado tomó un cuchillo y la mató de varias puñaladas para luego descuartizarla.

Con esta información, el personal de la DDI realizó un rastrillaje por la zona hasta que halló el torso, la cabeza y la zona de la pelvis dentro de una mochila, en el predio ubicado en la avenida San Fernando del barrio El Quijote de Cuartel V, entre el límite de Moreno y José C. Paz. Tras el hallazgo de parte del cadáver, la justicia federal remitió la causa a la fiscal Pontecorvo, a cargo de la UFI 3 del Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez. La funcionaria judicial dispuso un allanamiento de urgencia en la casa de la pareja, donde la Policía encontró manchas de sangre, varios cuchillos que podrían haber sido utilizados para cometer el crimen, y partes del cuerpo en el pozo ciego de la propiedad. La autopsia al cuerpo de González estableció que tenía una herida vital de una puñalada que le lesionó el corazón y un pulmón. A su vez, tenía un golpe que le ocasionó una lesión en un ojo y le fracturó el tabique. Una pesquisa le aseguró a la agencia Télam que el cuerpo fue cortado en sus extremidades.

Luego del rastrillaje, los investigadores de la DDI de Moreno y General Rodríguez junto a funcionarios de las secretarías municipales de la Mujer y de Seguridad, trabajaron en la casa de la víctima para la contención de los hijos y la familia.

El presidente Alberto Fernández publicó en su cuenta de Twitter un mensaje sobre el femicidio de Nilda González, en respuesta al tuit de la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, donde señala que: “La violencia machista hiere a toda nuestra sociedad. Estamos comprometidos con la búsqueda de la igualdad y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que no haya más Nildas a las que lloremos como hoy”. Por su parte, la ministra Mazzina tuiteó: “No aparecemos muertas, ¡nos matan! El femicidio de Nilda hoy nos llena de rabia y nos moviliza. Abrazo con todas mis fuerzas a su familia y a toda la comunidad de Moreno. No es una noticia más, porque la violencia machista no es un hecho aislado.”

La violencia machista hiere a toda nuestra sociedad. Estamos comprometidos con la búsqueda de la igualdad y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que no haya más Nildas a las que lloremos como hoy. https://t.co/krVL6pm8c8 — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2023

De acuerdo a un reporte elaborado por Télam, basado en hechos dados a conocer por fuentes judiciales y policiales, en los primeros 22 días de 2023 hubo once femicidios en las provincias de Córdoba, San Luis, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires, por los que fueron detenidos doce hombres como acusados.

