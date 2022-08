Motochorros le gatillaron pero la bala no salió, después le robaron dinero y el celular

Un joven sufrió un violento hecho de inseguridad el lunes por la noche en La Plata cuando viajaba en su moto. Un grupo de delincuentes, que circulaban en el mismo tipo de rodado, lo persiguió y gatilló contra él para detenerlo. La bala no salió, según explicó más tarde la víctima, a la que le robaron dinero y su celular.

“Volvía de dejar a un amigo del Barrio El Carmen. Uno de los delincuentes se me puso a la par de la moto y me pidió que frene la mía, pero no le hice caso y aceleré. A los pocos metros sentí martillar el arma y gatillar. Me asusté muchísimo. Ahí decidí empezar a frenar la marcha para que no me dispararan”, detalló Agustín Almirall, quien fue interceptado en la calle 70, entre la 116 y 117, en el barrio platense El Mondongo.

“Me resigné a que me robaran la moto, con tal de salvar mi vida”, dijo a El Día y contó que el vehículo, una Honda Wave roja modelo 2021, aún lo está pagando y que le restan siete cuotas.

Cuando comenzó a detener la marcha, los delincuentes lo empujaron y lo tiraron del rodado. Fue entonces que vivió otro momento de mucha angustia porque mientras él estaba en el suelo, uno de los delincuentes, que tendrían entre 18 y 20 años, le gritaba a otro “¡Tirale, dale!”.

“Me tenían apuntado con el arma y me sacaron la billetera, en donde tenía 3 mil pesos, documentación y el celular. La moto me la dejaron”, contó y agregó que luego de eso, los delincuentes lo golpearon y escaparon.

Herido, comenzó a gritar por ayuda y unos vecinos se acercaron a auxiliarlo. Le dieron agua y le prestaron el celular para que pudiese llamar a su esposa para contarle lo sucedido. Luego, ya con su pareja y su cuñado, fue hasta la comisaría 9na a hacer la denuncia. Aún no detuvieron a los delincuentes.

De acuerdo a lo que informan varios medios de La Plata, los vecinos del lugar comparten un chat por WhatsApp donde se alertan por sucesos de inseguridad. Luego de este hecho, reclaman más patrullajes y denuncian que son muchos los motochorros en la zona que protagonizan violentos asaltos.