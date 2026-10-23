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Murió Leonardo Cohen Arazi, el ex relacionista púbico condenado por los abuso en Independiente: cumplía prisión domiciliaria

Había recibido una pena de diez años de prisión por los siete hechos que se le imputaron

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Leonardo Cohen Arazi había sido condenado a la pena de diez años de cárcel en la causa que judicial donde se investigó una serie de abusos de jugadores de las divisiones juveniles del Club Atlético Independiente. El exrelacionista público falleció mientras gozaba de la prisión domiciliaria.

Cohen Arazi y otros cinco imputados fueron condenados por la Justicia, en su momento, al ser encontrados culpables del delito de promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso de una situación de vulnerabilidad y ser la víctima menor de 18 años.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Avellaneda Soledad Garibaldi.

“A mí se me dictó la prisión preventiva y no se sabe por qué. Yo en su momento pagué por sexo con mayores de edad. Y la prostitución no es delito en la Argentina. Me piden la prisión preventiva porque está el peligro de fuga, pero yo no puedo ni salir a la calle porque me escrachan”, había dicho Cohen Arazi en una entrevista con el programa LAM.

Cohen Arazi fue encontrado muerto en su departamento de Palermo. Gozoba del beneficio de salidas laborales para trabajar en su quiosco, según informó el periodista Gusta Grabia en Infobae.

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