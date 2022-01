Nahir Galarza ratificó ante la fiscalía la denuncia por un abuso sexual

GUALEGUAYCHÚ.- Nahir Galarza ratificó ayer en videoconferencia ante la fiscalía de turno de esta ciudad la denuncia por el abuso sexual que habría sufrido hace años por parte de un familiar de su padre, Marcelo Galarza, pero fuentes oficiales del Ministerio Público Fiscal aseguraron que no hizo referencia a su nueva versión sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo, por el que está condenada a prisión perpetua. “Ratificó la denuncia por un presunto abuso sexual ocurrido durante su infancia, pero no hubo ninguna referencia al homicidio de Pastorizzo”, dijeron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

“En la fecha se le recibió la correspondiente ampliación de denuncia a Nahir Galarza sobre un presunto delito contra su integridad sexual, mediante una videoconferencia de la que participaron miembros de esta fiscalía y representantes de la denunciante. La entrevista versó únicamente sobre el presunto abuso sexual infantil antes mencionado”, explicaron las fuentes.

Nahir Galarza denunció que fue abusada, cuando era menor, por un familiar directo de su padre Archivo

Y se agregó: “Nahir Galarza no se refirió en ningún momento de la entrevista al homicidio de Fernando Pastorizzo. No dijo absolutamente nada al respecto, no mencionó a su padre, ni señaló ningún tipo de elemento vinculado a la denuncia que el lunes pasado fue desestimada por esta fiscalía”.

La videoconferencia que tuvo lugar este jueves por la mañana duró poco menos de media hora. Desde la Unidad Penal N°6 de Paraná, la joven de 23 años condenada a cadena perpetua el pasado 3 de julio del 2018 por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, habló durante 20 minutos identificando a su presunto abusador y brindando algunos elementos de interés para la investigación en curso. También participaron la abogada Raquel Hermida Leyenda y una nueva abogada patrocinante de Nahir, Candela Bessa. En los Tribunales de Gualeguaychú, el fiscal de turno, Mauricio Guerrero, recepcionó la declaración testimonial de la joven.

“No se pronunció la palabra homicidio”

Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION “la joven solo se refirió al abuso sexual que habría sufrido en su infancia. Identificó a un hermano de su padre (Marcelo Galarza), señaló que se trataba de una persona jubilada de la fuerza policial, pero no profundizó en las características del delito”.

Y ratificaron: “No se pronunció la palabra homicidio, no mencionó a su padre más allá de mencionar el parentesco con el presunto abusador, no habló de Fernando”.

Cabe recordar que el lunes pasado la Justicia desestimó in límine la denuncia en la que Nahir sostenía que el autor del crimen de Fernando era su padre, Marcelo Galarza, “por haber sido tratado ese evento y ventilado en juicio oral y público, a la vez confirmado en diversas instancias decisivas posteriores y estar a espera de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el recurso de queja presentado por la defensa de la denunciante”.