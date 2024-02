escuchar

Un histórico dirigente justicialista de Tigre, que hasta ayer se desempeñaba como Subsecretario de Hábitat y Economía Popular del partido de la zona norte bonaerense, fue desplazado de su cargo luego de manejar en forma imprudente, chocar y negarse a un control de alcoholemia. Además, intentó evitar ser demorado, agredió e insultó a los oficiales de tránsito y policiales.

Según el parte policial, al que accedió LA NACION, todo ocurrió en la madrugada de ayer cuando un auto marca Chevrolet, modelo Tracker, patente AD950XP, chocó contra un cartel de una estación de servicio YPF en el partido de Tigre.

Al llegar, oficiales del Centro de Operaciones Tigre (COT) y de la policía bonaerense, intentan detener al conductor del rodado, el que se identifica como José Daniel Núñez, que se niega a realizarse el control de alcoholemia obligatorio para este tipo de siniestros viales.

Además de la negativa al control, Núñez “se torna agresivo con el personal policial, por tal motivo se hace presente otro móvil quien realiza el traslado a dependencia”.

José Daniel Núñez, conocido públicamente como Daniel Núñez, se desempeñaba como Subsecretario de Hábitat y Economía Popular en la actual administración de Julio Zamora. Sin embargo, el hombre de 68 años, previo al cargo en el ejecutivo, tuvo una larga carrera política. También fue concejal del partido de Tigre y Delegado Municipal en La Paloma y El Talar. En sus redes sociales, además, se definía como “100% peronista. Hincha de Tigre”.

Parte de los insultos y agresiones verbales a los oficiales quedaron registradas en un video que se viralizó en las últimas horas donde se escucha:

- Oficial femenina: Tiene que respetar los protocolos, señor.

- Núñez: ¡¿Qué protocolo?! Vos, boluda. Puta. Vos y todos estos putos.

La mujer que acompañaba a Núñez, que está esposado y recostado en el suelo, intenta calmarlo y le acaricia el rostro.

- Núñez: ¿Qué te comiste? En la calle te veo a vos. En La Paloma. Cuando quieras, a vos, puto.

Aun en el suelo, reducido y esposado, cuando intentan levantarlo o que se siente, Núñez sigue insultando.

- Núñez: Que me chupen la

- Pareja de Núñez: No, no, Dani.

- Agente policial masculino: Dale, sentate viejo.

- Núñez: No, no, no. Chupame la pija, vos y todos estos putos.

Una vez que logran que se siente, la pareja le pide al exfuncionario que se calme, sin lograr su cometido.

De fondo, se observa cómo la grúa se lleva el auto del hombre de 68 años.

Tras tomar conocimiento de la situación, la administración local decidió apartar de su cargo a Núñez.

“Trabajó muchos años. Nunca tuvo un problema. No sabemos qué le pasó. Ayer mismo presentó su renuncia y el intendente se la aceptó”, dijeron a LA NACION las fuentes municipales consultadas.

Las mismas fuentes confirmaron la versión de que Núñez intentó agredir a los oficiales, que se negó al control de alcoholemia y que también “chapeó”.

“No saben con quién se meten ustedes” , es una de las frases que les dijo a los oficiales, detallaron a LA NACION.

Aunque muy activo en redes sociales, en las que compartía información del partido y de La Paloma, desde el incidente de ayer, Núñez no hizo declaraciones públicas.

Daniel Núñez tiene 68 años y es un histórico dirigente peronista de Tigre. Twitter.com

Desde el 16 de diciembre de 2022, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, rige la Ley de Alcohol. Así, se modificó la Ley 13.927 del Código de Tránsito y se eliminó el pico de tolerancia de 0,5% de alcohol en sangre a la hora de conducir. Solo en el primer año, según los datos de la Dirección Provincial de Observatorio Vial, hubo un descenso pronunciado de los casos positivos.

“Desde la aprobación de la Ley de Alcohol Cero, el promedio de testeos positivos bajó del 5,74% al 0,23% en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se redujo el índice de casos mensuales positivos, que de enero a octubre de 2023 descendió de 237 a tan solo 18″, se indicó en diciembre de 2023 a través de un comunicado.

La Ley de Alcohol Cero contempla penalidades como retención de la licencia e inhabilitación para manejar, arresto, multas y obligación de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública. Las puniciones tienen diferentes grados de aplicación de acuerdo a los niveles de alcohol en sangre detectados.

Así, quienes conduzcan con valores de hasta 499 miligramos recibirán tres meses de inhabilitación para manejar. Si el grado de alcoholemia se encuentra entre 500 y 999 miligramos, la pena será de seis meses, mientras que estarán inhabilitadas por 18 meses las personas que circulen con tasas entre 1000 y 1500 miligramos de alcohol por litro de sangre. Por último, quienes superen los 1500 miligramos no podrán conducir por el lapso de 18 meses.

