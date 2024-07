“Nos pasó por reunirnos con cualquier tipo de gente”, la polémica frase del capitán de navío en su indagatoria en la causa por Loan

Escuchar

Carlos Guido Pérez, el capitán de navío retirado, es uno de los ocho imputados y detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, desaparecido el 13 de junio pasado. El marino retirado, junto con su esposa, María Victoria Caillava, la exsecretaria de Producción de Nueve de Julio, habían quedado en el ojo de la tormenta luego de que en dos de sus vehículos se encontraran rastros de olor del niño de cinco años.

Durante su indagatoria, que duró más de cinco horas, Pérez nunca se mostró conmovido, ni se quebró al hablar del caso, según lo que pudo ver LA NACION que accedió al video de la indagatoria que se llevó adelante de manera virtual, que fue dirigida por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo y en la que también participaron el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán y representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). El marino retirado declaró por videoconferencia desde el penal de Güemes, en Salta, donde está detenido.

A lo largo de su indagatoria, Pérez expuso diferentes teorías sobre lo que le podría haber pasado a Loan. En ese contexto, Pozzer Penzo, a fin de organizar la presentación, decidió pedirle que reiterara las hipótesis. La primera de ella se basa en los dichos de Catalina Peña, la abuela de Loan y dueña de la casa en El Algarrobal donde se hizo el almuerzo previo a la desaparición del niño, quien aseguró en entrevistas periodísticas que había una disputa entre sus hijos por un campo de seis hectáreas que le pertenecen. Incluso, le sugirió a los investigadores que citaran como testigo a la octogenaria mujer.

De la segunda de las hipótesis dijo: “Puede haber operado una organización profesional de trata nacional o internacional”. La tercera sería seguir la pista de la droga que mencionó el intendente local Sebastián Insaurralde. La cuarta es ir tras la declaración de Brisa Contreras, la vecina de Nueve de Julio que dijo ver cómo una persona lavaba la camioneta Ford Ranger blanca en el galpón contiguo a la casa de Pérez y Caillava. “Es por las tres versiones distintas que dio [a la prensa] sobre nuestro viaje a Corrientes y Resistencia y el lavado de mi camioneta”.

En uno de los tramos finales de su indagatoria, el marino retirado respondió sobre por qué cree que Laudelina apuntó contra él y su esposa, dijo: “Sinceramente, no tengo ni idea por qué lo hace. Puedo tener sospechas. O por lo que uno ha escuchado. Se mezcla tanto las cosas que uno escucha, que ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Sinceramente, a mí no me consta, más vale que ella no me lo dijo. Si vamos a los comentarios que ha habido y demás, incluso alguna hija ha dicho que Laudelina fue sobornada”.

A ese punto, lo cerró con una frase polémica: “Yo creo que, si realmente fue así, no sé por qué hay una animosidad generalizada. Pareciera que es más simple acusarnos y condenarnos a nosotros que buscar, por otro lado, a los verdaderos culpables. Como dije hoy, es como que nosotros somos los chivos expiatorios. Yo me siento así en este momento. Un chivo expiatorio acusado de un crimen que no cometimos y que, solamente, estamos en esta situación por la mala fortuna y estar en el momento y lugar equivocado. También por prestarnos a reunirnos, sin descalificar a nadie, con cualquier tipo de gente”.

Para cerrar la indagatoria, se le preguntó si quería decir algo más y Pérez sumó: “Creo que ya dije todo. Sé que este es un proceso que va a llevar su tiempo, que va a ser largo. No veo para nada fácil la tarea de ustedes, la veo muy complicada. Con mi declaración traté de poner un poco de luz sobre muchas cosas que están en tinieblas. Todo lo que yo comenté se puede verificar. Tengo toda la documentación que avala mis dichos en cuanto al origen de los bienes y demás cosas. Reitero el deseo, en nombre de mi esposa y mío, declarar y gritar nuestra total inocencia. Estamos acá por un hecho circunstancial que le puede tocar a cualquier ciudadano argentino, como me tocó a mí y a mi esposa. Realmente no se lo deseo a nadie. Es algo traumático. Es horrible estar en una celda, estar preso, dormir cinco horas por día y no teniendo nada que ver. Lo único que espero y deseo es que Loan aparezca de la mejor manera y que, en definitiva, se haga justicia”.

La transcripción que se difundió antes del secreto se sumario

“Nosotros somos inocentes. Todos estamos mal por la desaparición de Loan”, afirmó el marino retirado en su declaración indagatoria ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, a cargo de la investigación.

“Les aseguro que Loan no estuvo nunca ni en la camioneta ni en el auto . No entiendo. Puede haber estado contaminado por los hermanos [del niño desaparecido] que estuvieron en la camioneta”, afirmó Pérez en su indagatoria.

Cuando Pérez habla de la camioneta y del auto se refiere a una Ford Ranger blanca y a un Ford Fiesta Ka. Un peritaje realizado por el equipo de odorología forense del Ministerio de Seguridad de Corrientes, hecho con perros especialmente entrenados, determinó que habías rastros de olor de Loan en los dos vehículos.

En la comisaría de Nueve de julio la Policía Federal perita la camioneta de Pérez y Caillava Marcelo Manera

Además, peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron levantan un ADN de varón del guardabarros delantero derecho de la camioneta de Pérez, pero como la muestra genética era escasa, no se pudo hacer una comparación para determinar a quién corresponde.

Pérez, de 61 años, también hizo referencia a lo que había sostenido en una declaración Laudelina Peña, tía de Loan, de que su sobrino había sido atropellado por el capitán de navío con la camioneta Ford Ranger.

“El tema del atropellamiento es imposible, todos nos vieron, andábamos a paso de hombre, con los vehículos hemos chocado animales”, sostuvo el marino retirado.

En medio de la declaración, la jueza Pozzer Penzo le preguntó a Pérez si sospechaba de alguien. El capitán de navío retirado apuntó a Bernardino Antonio Benítez, pareja de Laudelina Peña, la tía de Loan.

“Sí, tengo sospechas. Me llamó la atención ver volver a Benítez [el día de la desaparición de Loan] sin remera, transpirado, corriendo. Lo vi deambular, perdido, sin hablar con nadie. Me dio la sensación de una persona que no está en su normalidad”, dijo Pérez.

Sobre la causa de la desaparición de Loan, Pérez dijo que Catalina Peña, la abuela paterna del niño y anfitriona del almuerzo realizado poco antes de que el chico fuera visto por última vez, afirmó que “esto fue una venganza” y “habló de una interna familiar muy pesada, que no se hablaba con la madre de Loan, que no se llevaba con las parejas de sus hijos”.

Sobre este punto volvió sobre la pareja de Laudelina Peña. “Benítez sería una de las personas de las cuestiones familiares con Catalina”, aseguró Pérez.

Sobre la imputación que pesa sobre él y su esposa, el marino retirado afirmó: “Por la acusación somos una organización de secuestradores de trata, no descarto que exista una verdadera organización nacional”.