La búsqueda de Loan: “No sé qué pasó y dónde está, creo que se lo llevaron”, la indagatoria de uno de los primeros detenidos

Fue una de las últimas personas que vio a Loan Danilo Peña. También fue uno de los primeros sospechosos en quedar detenido. “No sé qué paso, donde está y quién se lo llevó. De la forma en que lo buscamos, creo que se lo llevaron”, sostuvo ayer Berardino Antonio Benítez al ser indagado por la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo.

Benítez, de 37 años, es la pareja de Laudelina Peña, tía paterna de Loan y otras de las sospechosas detenidas que tiene el caso que conmueve el país. Ambos están imputados por su presunta participación en el delito de sustracción y/u ocultamiento de un menor de diez años.

“Desconfían de mí porque fui el último que lo vio [por Loan], lo dejé de ver cuando estaba con los sobrinos de [Daniel] Ramírez”, afirmó el tío político del niño desaparecido.

Después de almorzar un guiso en la casa de Catalina Peña, la abuela paterna del niño desaparecido, Benítez, Ramírez y su pareja, Mónica del Carmen Millapi, fueron con Loan y otros cinco chicos a juntar frutas a un naranjal situado a unos 600 metros de la propiedad.

Fue la última vez que fue visto Loan. En su indagatoria, Benítez sostuvo que fue una sobrina de Ramírez quien advirtió que faltaba un niño.

“‘Tio, tío, falta un chico’, [dijo la sobrina de Ramírez] y ahí nos damos vuelta a mirar nosotros”, recordó Benítez cuando finalizaba su declaración indagatoria, de la que participaron el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán y funcionarios de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

La Jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo llegando al tribunal federal de Goya Marcelo Manera

Anteanoche, cuando fue indagada, Laudelina Peña puso un manto de sospecha sobre su pareja. “Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, eran con las tres personas mayores que estaba”, sostuvo la tía de Loan.

En una declaración que hizo cuando todavía no había sido detenida, la mujer había afirmado que a su sobrino lo había atropellado el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, otro de los detenidos, cuando manejaba su camioneta Ford Ranger blanca.

En su indagatoria, tía de Loan también sostuvo: “No vi que le chocó la camioneta. Pero la camioneta pudo haberlo levantado, si alguien lo llevó y lo entregó. Pudo haber sido Ramírez, o [Francisco Amado] Méndez o cualquiera”.

Méndez, personal retirado de la Policía de Corrientes, fue detenido ayer por detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina. Será indagado mañana por la jueza Pozzer Penzo.

En las últimas horas, el abogado Fernando Burlando, en representación de José Peña y María Luisa Noguera, padre y madre de Loan, respectivamente, volvió a pedir la detención de su colega José Fernández Codazzi, primer letrado que representó a Laudelina Peña.

Burlando acusó a Fernández Codazzi de obstaculizar la investigación por la desaparición de Loan . En su declaración indagatoria, Laudelina Peña sostuvo que la versión de que su sobrino había sido atropellado fue una idea de su primer abogado.

“Yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado que vino a mi casa. Nos amenazó a mí y a mi hija. Fue el 27 a la mañana o 28 a la mañana [de junio]. Aparece devuelta diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió ese mismo día a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó como tenía que ser la declaración y que si no igual íbamos a quedar presas. Después nos levantó en el coche que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos que teníamos que declarar, en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes. Después cambió de auto, nos subió a una camioneta. En Corrientes se subió otro hombre gordo, que ‘él iba a arreglar todo’ y nos prometió una casa, moto y hasta auto. Nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo ser policía y nos dejó ahí hasta las 2. De ahí nos llevó al Juzgado a declarar [en realidad era la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Ministerio Público] provincial, acompañado por los otros dos. Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija. De ahí declaré, nos llevaron al alojamiento, nos dieron cena, nos tuvieron ahí como secuestrados, el domingo a la noche se armó una coscotería [sic] que nos tuvo que sacar la policía. De ahí nos llevaron a la casa de otro señor, me dieron 50.000 pesos que ese día que fui a declarar tenía en el bolsillo de la campera que quise darle a la jueza, pero no pude”, sostuvo la mujer.

Burlando, en su presentación ante la jueza Pozzer Penzo, dijo que Fernández Codazzi “no actuó solo, fue acompañado por el senador provincial Diego Pellegrini y con el poder judicial provincial”.

“El simple hecho de demorar la medida [la detención de Fernández Codazzi], conlleva a una grave denegación y retardo en la administración de justicia y un evidente riesgo para conservar la prueba que podría resultar sustancial para la presente pesquisa, dado que, insistimos, por las influencias descriptas podría volver a entorpecer la investigación, razón por la cual dicha situación justifica que esté detenido durante el proceso”, afirmó Burlando en una presentación de cuatro páginas a la que tuvo acceso LA NACION.

Burlando no solo pidió la detención de Fernández Codazzi. También solicitó que se secuestre su teléfono celular “teniendo en cuenta que la prolongada demora podría llevar a que se borre el contenido del dispositivo, tratándose de una medida de instrucción solicitada hace más de diez días”.

