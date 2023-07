Once: allanan el búnker donde un notero de TV compró droga en vivo

escuchar

Agentes de la Policía de la Ciudad realizaron un allanamiento en el búnker el barrio porteño de Balvanera, en la zona del Once, donde este miércoles un periodista de América compró droga en vivo para mostrar que en ese lugar, situado frente al Centro Cultural Kónex, comercializaban estupefacientes.

La policía allana un bunker narco en Once

En las imágenes registradas se pudo ver el momento en el que ingresa a un edificio en la calle Sarmiento al 3100, a donde había estado un mes antes y había sido amenazado. Dentro de la propiedad se escucha al movilero Fabián Rubino cuando pregunta a los gritos si allí vendían drogas.

“Ahora me estoy enterando que hay un operativo y que están allanando el búnker. Eso fue a la mañana, ya se fueron todos”, dijo el movilero en declaraciones a Radio Con Vos.

El operativo en cuestión ocurrió esta noche, varias horas después de que el móvil mostrara en vivó cómo comercializaban sustancias ilegales en ese lugar. Rubino pagó y recibió la dosis de droga, luego salió rápidamente y contó que el vendedor era un chico menor de edad. Conmovido por la situación, describió el espacio que funcionaba como local y, luego, desde el estudio, llamaron al 911 para denunciar el grave episodio.

“Ahí quedamos al aire, llamamos al 911, llegó la policía, llamaron a secretarias, fiscalías, me llevaron a la comisaría, me tomaron la declaración y quede afuera. Me fui caminando al canal”, relató el comunicador y aclaró que por el momento no está “imputado en nada”. “La bolsita se la di a la policía que hicieron el reactivo. No lo compré para consumir, se lo di a ellos para que tengan la prueba”, agregó.

