Otro mortal tiroteo. En un conurbano cada vez más violento, un comisario recibió un disparo y mató a un ladrón de 15 años

Desde el asesinato del detective porteño José Luis Gómez en Lanús, el conurbano se convirtió en una escenario casi cotidiano para mortales tiroteos entre policías y delincuentes. En todos los casos se repite la característica del hecho: los agentes estaban fuera de servicio, sin uniforme y habían sido elegidos como blancos al azar de ladrones. Ayer se consignó que un día antes un policía federal había abatido a un malviviente que intentó asaltarlo en La Matanza. Hoy se conoció otro episodio similar, registrado también en La Matanza. Un comisario bonaerense se enfrentó con dos atacantes que buscaban apropiarse de un su vehículo, recibió un disparó en el abdomen, pero logró tomar su arma y mató a uno de los agresores, un chico de 15 años.

El hecho ocurrió en la noche del viernes, en Victorino de la Plaza al 200, donde circulaba en su automóvil el comisario David Batallán. En ese lugar de la localidad de Rafael Castillo prepararon una emboscada los delincuentes, que cruzaron frente al paso del alto jefe policial bonaerense el VW Suran en el que se movían. En el intercambio de disparos quedó herido el comisario Batallán, quien poco después fue trasladado de urgencia al hospital Paroissien, en Isidro Casanova, donde fue estabilizado antes de su derivación a una clínica porteña.

El comisario, de 52 años, hirió a ese adolescente de 15 años en el intercambio de disparos, y el joven ladrón, que había logrado escapar del lugar del hecho, fue abandonado por su cómplice en el cruce de Terrada y Charrúa, en San Justo, y murió poco después.

Se trata del segundo tiroteo mortal en La Matanza en solo 24 horas. Como se consignó. un policía abatió un día antes a un delincuente que intentó robarle en inmediaciones del cruce de las calles Carlos Da Vinci y Carlos Encina, en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió cuando el agente de la Policía Federal Argentina estaba dirigiéndose a su domicilio y fue sorprendido por tres asaltantes. En ese momento, extrajo su pistola de calibre nueve milímetros y disparó para evitar el asalto, por lo que un delincuente murió, mientras que los otros dos se dieron a la fuga.

De acuerdo con la información policial, cerca del cuerpo del delincuente abatido, los peritos bonaerenses hallado un revólver calibre 22 largo.

Jorge Macri recomendó a policías porteños que usen el chaleo antibalas aunque no porten el uniforme en el tránsito entre sus hogares en el conurbano y los puestos de trabajo en la ciudad

La situación en el conurbano de los policías de otras jurisdicciones generó fuertes críticas del gobierno porteño hacia las autoridades bonaerenses, especialmente luego de la muerte del oficial principal José Luis Gómez, de la Policía de la Ciudad, que fue asesinado por delincuentes cuando intentó evitar el robo de la motocicleta en la que se movilizaba en Lanús.

Jorge Macri, jefe del gobierno porteño criticó directamente al gobernador Axel Kicillof y anunció que le recomendará a los oficiales de la Policía de la Ciudad que viven en el conurbano bonaerense que usen chalecos antibalas durante los movimientos entre sus casas y sus puestos de trabajo.

“No hay en la provincia de Buenos Aires una decisión política de enfrentar el delito. No veo un gobernador preocupado por esto. Este no es un tema que esté en la agenda del gobernador [Axel] Kicillof, no es un tema del que él hable, hay mucha orfandad y un avance de bandas, de organizaciones, y de narcotráfico”, sostuvo Macri.

Pese a que tuvo tribunas políticas en los últimos días, el mandatario provincial no hizo mayores referencias a la situación de inseguridad en el territorio bonaerense y solo se quejó por el recorte que el gobierno de Javier Milei realizó en una partida presupuestaria que estaba focalizada en programas de prevención del delito en el conurbano.

Desde el 10 de diciembre hasta el 1° de agosto pasado, policías de la Ciudad mantuvieron 148 enfrentamientos armados; de esos hechos, 123 se produjeron en el Gran Buenos Aires. Según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad porteño, cada 30 horas un efectivo metropolitano es atacado por delincuentes en el conurbano, siempre en enfrentamientos cuando entran o salen de sus casas, o bien en pleno viaje, antes o después de su jornada laboral en la Capital.

Este nuevo caso motivó fuertes reacciones y críticas directas de funcionarios porteños a la gestión bonaerense en materia de prevención. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, publicó en su cuenta de la red social X un crudo mensaje que tituló: “La inoperancia de la provincia se cobra la vida de otro policía de la Ciudad”. Y en ese posteo responsabilizó directamente a Axel Kicillof: “Ya es tiempo de que el gobernador reaccione y se ocupe de la seguridad en el conurbano bonaerense”.

Los funcionarios de la administración Macri aseguraron que 12 de los 13 policías porteños que fueron asesinados en los últimos cuatro años, murieron en situaciones de robos sufridas en territorio bonaerense, en momentos en que se encontraban de franco o bien en el trayecto hacia su puesto de trabajo o en el regreso a sus hogares.

Los consignados caso de las muertes de ladrones en La Matanza deja en claro que no solo policías porteños tienen fortuitos y sangrientos enfrentamientos con delincuentes en el conurbano. Y hace pocos días, también se conoció que un suboficial de la Gendarmería había sido baleado en una pierna por motochorros que buscaron apropiarse de su moto.

