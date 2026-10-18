Pese a sumar condenas y procesamientos, fue atrapado en pleno raid de robos con la réplica de una ametralladora

Un hombre de 38 años con 11 antecedentes penales, dos condenas vigentes y un procesamiento con prisión preventiva fue detenido en el barrio porteño de Parque Avellaneda, acusado de asaltar a un vecino con una réplica de ametralladora e intentar cometer un segundo robo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el sospechoso amenazó a un hombre que estacionaba su auto en Garzón al 3800 y le robó un celular y un reloj pulsera, luego intentó sustraerle sus pertenencias a otra persona que se identificó como oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y logró ponerlo en fuga.

Luego, un vecino alertó al 911 que el delincuente había ingresado a una vivienda ubicada en Laguna al 9000 durante su huida, por lo que efectivos de la Comisaría Vecinal 9C acudieron al lugar e ingresaron al inmueble, donde encontraron al sospechoso en el comedor y lo detuvieron.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron el celular robado y secuestraron la réplica de ametralladora utilizada en los hechos.

El detenido registraba antecedentes desde 2018 por robos, tentativas de robo, hurtos, lesiones, encubrimiento y atentado y resistencia a la autoridad, entre otros delitos. Además, tenía dos condenas vigentes dictadas en 2019 y 2022, y un procesamiento con prisión preventiva vigente desde 2023.

Los ejemplos de la llamada puerta giratoria judicial se reiteran en varios procedimientos policiales. Uno de los casos más asombrosos se notificó en abril pasado, cuando el sospechoso detenido en el barrio de Belgrano expuso 23 causas penales entre sus antecedentes criminales.

En esa oportunidad, la Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Belgrano a un hombre de 46 años, que tenía un total de 23 antecedentes por distintos ilícitos. Ese ladrón fue atrapado cuando intentaba ingresar a robar en un supermercado violentando la puerta del comercio.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del viernes, cuando una oficial de la Comisaría Comunal 13 C, que se encontraba de servicio en la calle Roosevelt al 3000, fue alertada por un vecino sobre un hombre que intentaba ingresar por la fuerza a un supermercado ubicado a pocos metros y que estaba cerrado.