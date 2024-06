Piedras y balas de goma. Se filtró el lugar donde estaba Laudelina y la policía tuvo que trasladarla en medio de disturbios

Escuchar

El paradero de Laudelina Peña, la tía de Loan que declaró que el niño desaparecido en Corrientes murió atropellado, fue un misterio durante 48 horas hasta que se filtró su alojamiento y debió ser trasladada por la Policía provincial en medio de serios incidentes, luego de que vecinos arrojaran una lluvia de piedras contra el lugar en el que se encontraba .

Los uniformados acudieron al sitio, en un tranquilo barrio de la capital provincial, para proteger a la mujer y la retiraron con una fuerte custodia a un nuevo destino desconocido. Esto se dio en medio de serios enfrentamientos en los que el alojamiento temporario y varios vehículos estacionados en el lugar fueron afectados.

Minutos antes, José Codazzi, el abogado de Laudelina, descartó que la denuncia de parte de la mujer haya sido con connotación política. “No es una cuestión premeditada. Es una cuestión de que la persona tuvo la necesidad de contar su verdad . Eligió su momento oportuno, que consideró ella. Yo solo hice el asesoramiento legal. La decisión es libre y voluntaria. Hasta el día de la fecha no se le acusa ni se le formuló ninguna imputación de ningún delito. No sé qué ganan con vincularlo con un tema político. Estamos detrás de un chico, que es Loan, y tenemos que fijar la meta en este sentido”, explicó en diálogo con LN+.

Codazzi también explicó los motivos de su traslado hacia la ciudad de Corrientes en el marco de las declaraciones respecto a la supuesta muerte del pequeño de cinco años. “No es un solo motivo el que motivó el traslado de mi clienta a la ciudad de Corrientes, sino varios. Esta familia está bajo mucha presión. No la dejan descansar tranquila. Cada media hora, los distintos medios le piden entrevistas y le prenden los drones, haciendo ruido. Tiene una presión mediática y de la sociedad que se ha tornado insoportable”, siguió su argumento en LN+.

En ese sentido, sin saber aún de los disturbios en donde estaba alojada la mujer, contó: “El sábado tuve contacto con ella temprano por la mañana, y pude hablar con ella y noté que necesitaba hablar conmigo. Fue ahí cuando me contó su versión de los hechos, estando en un estado bastante mal, lloraba. Vi que se había quebrado. Me manifestó que no podía comer ni dormir tranquila, y le generaba una presión en su persona que le resultaba insoportable”.

Los fiscales pidieron detener a Laudelina

Los fiscales federales que investigan la desaparición de Loan Danilo Peña, visto por última vez el 13 de junio después de un almuerzo en la casa de su abuela paterna, en el paraje El Algarrobal, en la zona rural de Nueve de Julio, en Corrientes, pidieron la detención de Laudelina Peña, tía del chico, pero la jueza que interviene en el proceso rechazó la solicitud de los representantes del Ministerio Público, quienes insistirán para que se concrete la medida de coerción.

El fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, que conducen la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) imputaron a la tía de Loan por el delito de encubrimiento. La acusaron de “plantar” un botín del niño en medio del monte, prueba que sirvió, en su momento, para sostener que el niño supuestamente se había perdido.

La jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo rechazó el pedido, al sostener que no había pruebas suficientes para ordenar la detención de la mujer.

“Los fiscales van a insistir con el pedido de detención de la tía de Loan. Los representantes del Ministerio Público tienen evidencias de que Laudelina Peña participó del plan criminal. Por ese motivo, pocas horas después de quedar a cargo de la investigación, solicitaron el allanamiento de su casa y el secuestro de su teléfono celular”, sostuvo a LA NACION una fuente con acceso al expediente.

Mañana, a primera hora, los fiscales De Guzmán, Colombo y Mángano podrían tener un adelanto del peritaje tecnológico que especialistas de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzaron a hacer sobre los teléfonos celulares secuestrados en el expediente judicial, entre los que se encuentra el móvil de Laudelina.

LA NACION

