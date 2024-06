La denuncia de Laudelina: “Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en el campo”

Escuchar

“Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en campo“, dijo Laudelina Peña en la denuncia en la que acusó a la exdirectora de Producción del Municipio de Nueve de Julio y a su esposo de atropellar y matar a Loan, su sobrino de cinco años que está desaparecido desde el 13 de junio.

Según Laudelina Peña, Victoria Caillava y su esposo, el capitán de navio retirado, Carlos Pérez , atropellaron a Loan, lo cargaron en la caja de la camioneta Ford Ranger blanca y se lo llevaron para ocultar el cuerpo. La familiar de Loan manifestó que la amenaza fue en complicidad con el comisario Walter Oscar Maciel, otro de los detenidos e imputados por la causa.

“Escuché el ruido del choque de la camioneta contra Loan”, agregó Laudelina en la denuncia por amenazas y por homicidio culposo contra Caillava y Pérez.

De acuerdo a lo expresado por la tía de Loan, la misma tarde que atropellaron y mataron al niño, de cinco años, Caillava amenazó con matarla si no decía que el pequeño se había perdido en el campo y si no plantaba el botín para encubrir el crimen.

Noticia en desarrollo.

Temas Loan Danilo Peña