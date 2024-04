Piñas y patadas. Violento ataque piraña a un joven que se resistió a un asalto

Escuchar

Circular por las calles del conurbano cuando cayó el sol, parece una acción temeraria. El último caso conocido ocurrió la madrugada del domingo en Rafael Castillo, partido de La Matanza, donde un joven fue atacado por ser adolescentes en moto que le tiraron al piso y le pegaron piñas y patadas porque se resistió a un robo.

La brutal agresión quedó registrado en una cámara de seguridad instalada cerca del cruce de las calles Coronel Montt y Estrada en Rafael Castillo. Allí se observa el ataque piraña que llevan adelante los seis delincuentes que circulaban en tres motos.

Al parecer, la joven víctima intenta huir y es allí cuando lo persiguen, lo tiran al piso y comienza la agresión que duró cerca de un minuto. De los seis atacantes, los tres que iban en la parte de atrás de la moto fueron los que bajaron y llevaron adelante la golpiza mientras que los que manejaban hicieron una especie de cerco con los vehículos para evitar que la víctima se escape.

Además de los golpes, los delincuentes le sustrajeron sus pertenencias al joven, que logró levantarse tras la golpiza y comenzó a caminar en sentido contrario al de sus atacantes.

Un violento robo en Merlo

Un asaltante solitario, con su rostro cubierto con un tapabocas y una capucha, irrumpió en un local situado en el barrio Matera, del partido de Merlo, y amenazó con matar a la encargada si no entregaba el dinero.

“¡No, te lo pido, por favor!”, fue el ruego desesperado de la mujer que estaba a cargo del kiosco cuando el delincuente, armado con una pistola 9 mm, entró en el comercio, le apuntó con su arma y amenazaba con matarla.

Eran las 13.25 del sábado pasado cuando la mujer le pedía al asaltante que no la matara. En un momento, el ladrón intentó pasar del otro lado del mostrador y se trepó por las rejas que habían sido colocadas como medida de seguridad.

Pero no pudo llegar hasta donde estaba la encargada del comercio, ya que no pudo hacer pasar su cuerpo por el espacio que hay entre el marco de la reja y el techo. Al no poder franquear ese obstáculo, el asaltante se puso más violento y amenazó con disparar contra la mujer.

Al tiempo que blandía su arma, el asaltante gritaba: “¡Dame la plata! ¡Dale, dame la plata o te mato!”. Fueron 49 segundos durante los que la vida de la encargada del local estuvo a merced del ladrón que no dejaba de amenazar a la mujer.

“¡Tomá, tomá, tomá!”, expresó entre llantos y desesperación la mujer, mientras le entregaba el dinero de la recaudación del día. Pero el asaltante se ponía cada vez más violento y no sacaba el dedo del gatillo del arma. Luego de apoderarse del dinero que había en la caja y de robarle el celular a la encargada del local, el asaltante abandonó el comercio.

El asalto ocurrido el último fin de semana, en el local situado en Etcheverry y Ángel Rodríguez, en el barrio Matera, de Merlo, integró la lista de robos ocurridos esa tarde en la zona céntrica de dicha localidad. Hasta el momento, la policía no logró apresar a ningún sospechoso.

Mientras tanto, los vecinos y comerciantes de la zona, decidieron difundir el video del asalto en dicho local para visibilizar la necesidad de que se refuerce la dotación policial asignada a los patrullajes en dicha área, del partido de Merlo.

