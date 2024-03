Escuchar

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, resaltó los resultados de los controles realizados en lo que va del 2024 en la ciudad santafesina de Rosario, donde los homicidios dolosos cometidos en la vía pública “que tienen que ver con los conflictos de la criminalidad organizada” descendieron un 57 por ciento respecto al mismo período del 2023, lo cual consideró como una cifra “impactante” .

“Los cuatro años que pasaron antes de que asumamos la gestión dejaron un índice de homicidios muy alto en la provincia, el más alto de todo el país. Hoy podemos decir que los niveles de baja de homicidios, de baja de tiroteos, de baja de incidencias de violencia en la ciudad de Rosario es realmente impactante, hemos logrado que en el mismo período del 2023 los crímenes, los homicidios cometidos en la vía pública, han bajado un 57% en estos dos meses”, sostuvo la ministra en una conferencia de prensa donde estuvo acompañada del secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, y el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini.

El denominado Plan Bandera fue presentado por Bullrich, en compañía del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente de Rosario, Pablo Javkin en el Monumento a la Bandera.

Ese día, Bullrich explicó que, a partir de un trabajo coordinado con el gobierno de Santa Fe y el municipio, realizarán con los efectivos federales operativos de “saturación y control” en los barrios donde está centralizada la violencia, como sucede en el oeste de la ciudad.

La presentación del Plan Bandera, en diciembre pasado Marcelo Manera - LA NACIÓN

Ayer, al presentar el balance de los dos primeros meses del Plan Bandera, Bullrich reafirmó el compromiso del gobierno nacional con los rosarinos, reconociendo la urgente necesidad de abordar la delicada situación que atraviesa la región.

La presentación de los resultados del Plan Bandera

“Hemos planteado la situación con profesionalismo y seriedad, y nos propusimos desde el minuto uno que asumimos la gestión, llevar tranquilidad a todos los argentinos, y en este caso, puntualmente, a los ciudadanos de Santa Fe”, sostuvo la ministra de Seguridad.

La Subsecretaría de Intervención Federal presentó un informe donde se reflejaron que los resultados obtenidos demuestran una disminución significativa en los índices de homicidios dolosos en Rosario y zonas cercanas.

En particular, hubo una reducción del 47,83% en Rosario y una del 36,36% en las zonas 1 (Empalme Granero y Ludueña) y 3 (Tablada y Gral. Las Heras).

Además, se destacó una variación del 57,14% en los homicidios dolosos en la vía pública en Rosario, con descensos del 50% en las zonas 1 y 3.

Durante los dos primeros meses del Plan Bandera se decomisaron 2.000.000 de pesos, 1500 dólares motos, automóviles y armas.

“Nosotros no mezclamos, nosotros creemos que la seguridad de los ciudadanos argentinos y la lucha contra el crimen organizado no tiene color político, no tiene pelea política y lo hemos hablado con el presidente Milei”, dijo Bullrich.

