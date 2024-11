Quién era Sofía Delgado, la joven de 20 años asesinada en Santa Fe

Este viernes la Policía halló el cuerpo de Sofía Delgado, la joven de 20 años que estaba desaparecida desde el 30 de octubre en la localidad de San Lorenzo, Santa Fe. El caso ya tiene cinco detenidos, todos apuntados por la Justicia por tener algún tipo de vínculo con la víctima o por ser partícipes del crimen o encubridores. El jefe policial confirmó esta mañana que la víctima estaba atada de pies y manos, envuelta en una bolsa de arena y en avanzado estado de descomposición en una zona rural de Ricardone.

La denuncia por la desaparición de Sofía se realizó el 31 de octubre y la investigación de la Fiscalía Regional 2 comenzó al día siguiente.

La joven vivía con sus hermanas en la calle Francia al 500, San Lorenzo. En la noche de su desaparición se fue de su casa y la puerta de calle quedó cerrada con el único juego de llaves que tenían, de modo que las demás no pudieron salir al día siguiente. El personal de la Comisaría 7° de San Lorenzo y el MPA comenzaron a sumar declaraciones y videos de cámaras de vigilancia locales durante el fin de semana posterior.

Sofía Delgado, la joven que estaba desaparecida desde el 30 de octubre.

Según su perfil de Instagram, que era privado, era fanática del equipo Newell’s Old Boys. Tras el crimen sus allegados compartieron fotos suyas y en una de ellas se la veía con la camiseta del plantel. Además, en la biografía de esa red social Delgado tenía el hashtag #leprosura.

Sofía tenía 20 años, era de contextura delgada, tenía ojos claros y pelo negro. Además, en su cuello tenía tatuado “hustle”, un término en inglés que significa vivir de prisa, y en su brazo “karime”, palabra que también tenía en su usuario de Instagram.

Sofía Delgado.

Despedida en redes

A través de Facebook, una de sus amigas la despidió. “Dios sabe lo mucho que te busqué, me duele el corazón, sin palabras. Se convirtió en otro caso más, me la dejaron sin vida, la mataron, Sofi no está. Me quedo con tu recuerdo, soñando con tu encuentro y ese abrazo que no pudimos tener. Te amo y nos vemos. Descansá en paz”, escribió Brisa Sánchez, que compartió fotos de la joven mientras era buscada por las autoridades.

Por su parte, una de sus conocidas publicó un mensaje. “Que tristeza. ¡Que Dios le dé consuelo a tu familia! Que se haga justicia por lo que te hicieron”, expresó Florencia Martínez, oriunda también de San Lorenzo. En la misma línea se pronunció Romina Rodrigo: “Qué triste noticia, es desgarrador pensar que puede ser nuestra hija, muy doloroso e injusto. 20 años, iba a la escuela con mi hija, cuánto dolor para esa madre…que se haga justicia por Sofia Delgado, mi más sentido pésame a sus familiares y amigos”.

El caso

Durante la noche del jueves y esta madrugada, se realizaron cinco allanamientos dispuestos por el fiscal Carlos Ortigoza, de la Fiscalía de San Lorenzo, según informaron fuentes del caso a LA NACION. La víctima fue hallada atada de pies y manos y estaba cubierto con un aislante térmico dentro de una bolsa utilizada para transportar arena o piedras.

Uno de los allanamientos permitió encontrar una pista clave. En ese operativo, perros rastreadores localizaron prendas de vestir envueltas en una sábana, además de otras sábanas con restos biológicos que se cree pertenecían a la joven.

Policías y peritos trabajan en la zona donde fue encontrado el cuerpo de Sofía Delgado Marcelo Manera

Noelia Borleto, abogada que representa a la familia de la víctima, expresó: “Es una noticia desgarradora. Ahora comienza la etapa más difícil: esclarecer los hechos, la imputación a estas personas y llevar adelante un juicio justo para que Sofía tenga justicia. Falta determinar cómo fue el encuentro con los sospechosos, si fue de forma voluntaria o no”. Respecto a la relación de la víctima con los cinco detenidos, dijo que tenía vínculo con por lo menos dos de ellos.

Tal como publicó LA NACION, se sospecha que detrás del crimen se podría esconder un trasfondo de trata de personas en una “zona roja”, que se consolidó como una de las tantas cajas negras de la policía de la región.

Uno de los focos de la investigación está centrado en un taller mecánico, donde fue secuestrado un Peugeot 308 gris, en el que se hallaron restos de sangre. Ese galpón está ubicado en la zona que se conoce como San Sebastián, cercano a la ruta de la Cremería. En ese lugar, según señalaron vecinos de la zona, se ejercía la prostitución y se vendía drogas. Allí paran muchos camioneros que llevan los granos a los puertos agroexportadores de la región.

El caso tiene cinco detenidos: una pareja [apresados hace dos días en la ciudad bonaerense de Pergamino], otros dos hombres y otra mujer, pero se desconocen quiénes son o su relación con la víctima.

LA NACION