Quiénes eran la mujer y los dos jóvenes que murieron en un choque en Santiago del Estero

Un trágico incidente tuvo lugar este domingo por la madrugada en la Ruta Nacional 34 —conocida como “Ruta de la Muerte” por la alta cantidad de accidentes fatales que ocurren cada año—, cuando el auto en el que viajaba una familia chocó contra un camión que transportaba gasoil por razones que aún son investigadas. Producto del fuerte impacto, murieron una mujer y sus dos hijos.

Las víctimas fueron identificadas como Mónica Gutiérrez, de 56 años, y sus hijos, Claudio y Josué Gutiérrez, de 22 años.

Los tres eran oriundos de la localidad santiagueña de Clodomira, pero residían actualmente en Buenos Aires por cuestiones laborales, según consignaron medios locales. Una vecina allegada a la familia detalló al diario Los Primeros que habían regresado a la ciudad para pasar el Día del Niño en una iglesia evangélica de la que participaba la familia.

El camión contra el que chocó el auto en el que iba la familia

Ahora, la investigación por el siniestro quedó a cargo de la Subcomisaría Comunitaria de Malbrán, dependiente de la Departamental N.º 14 de Pinto. El fiscal Exequiel Bustamante ordenó las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión y cuáles fueron las causas del violento incidente.

El choque

Según los informes a los que tuvo acceso LA NACION, el siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo a la altura del kilómetro 470 de la ruta, entre las localidades de Malbrán y Pinto, en el sudeste de la provincia de Santiago del Estero y a unos 70 kilómetros del límite con Santa Fe.

La violencia del impacto provocó que la carga se incendie y el camión Volvo —que transportaba gasoil desde Bolivia— quedó envuelto en llamas, mientras que el Chevrolet Classic terminó destruido sobre la banquina.

Al arribar los equipos de emergencia, los efectivos encontraron que en el interior del vehículo había dos hombres: uno ya había muerto, y el otro presentaba pocos signos vitales y permanecía atrapado entre los hierros. A unos cinco metros del vehículo fue hallada la mujer ya sin vida.

El Chevrolet Classic en el que perdió la vida una familia bonaerense

El conductor del camión, identificado como Miguel Montaño y oriundo de Bolivia, fue encontrado a unos 150 metros del sitio del impacto y presentaba heridas muy graves, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital de Pinto, en donde permanece internado.

Como consecuencia del siniestro, la ruta permaneció cortada por más de seis horas, ya que los bomberos debieron neutralizar el incendio para que, luego, personal de emergencia completara la tarea de asistencia a las víctimas.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron trasladados a la Morgue Judicial de Añatuya para la realización de las autopsias. El fiscal también ordenó practicar el correspondiente análisis de sangre al conductor del camión, cuyos resultados no trascendieron. Se explicó que la investigación continúa para determinar las circunstancias que desencadenaron esta nueva tragedia sobre una de las rutas más transitadas de las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero.