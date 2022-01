Río de Janeiro: violento robo a una empresaria argentina

Una empresaria de Catamarca relató un violento episodio que atravesó en las últimas horas en Río de Janeiro, Brasil. Florencia Sosa, de 29 años, compartió que fue víctima de un robo y que el ladrón la atacó e incluso la mordió.

“Anoche pasé uno de los momentos mas desesperantes de mi vida. Un pibe me amenazó a punta de pistola, me pegó, me mordió… Y finalmente me robó. Qué impotencia tener que agradecer que estoy viva”, escribió Sosa, en su cuenta de Twitter.

Robo a Florencia Sosa en Río de Janeiro

La joven, que se encuentra de viaje con un grupo de amigos, contó que el hecho de inseguridad se produjo cuando salió a cenar al barrio de Leblon en una zona muy iluminada y transitada. Además, dijo que fue “a uno de los restaurants más lindos de Río de Janeiro”, donde le robaron el celular.

El problema comenzó hacia el momento de ingresar al lugar. “En una cuestión de segundos, mientras bajamos del Uber hacia el restaurant, yo quedé como última para ingresar y aparece una moto que se cruzó, me puso contra la pared, me agarró del cuello y me puso el arma en el pecho amenazándome, mientras me gritaba ”, narró la empresaria del rubro médico.

La Florencia Sosa relató un episodio de inseguridad que vivió en Río de Janerio

Y continuó: “Claramente quería mi celular. Por una cuestión natural, no fue lo primero que hice entregarle el teléfono, sino que me resistí. En ese forcejeo el tipo me empieza a pegar de una manera brutal y me empieza a morder, me mordió el brazo. Me tira al piso, me agarra del pelo me tira al piso y me vuelve a apuntar mirándome a los ojos y fue en ese momento donde realmente tuve mucho miedo y pensé que se terminaba todo”.

Al momento del asalto, Sosa aseguró que no dejó de gritar, aunque nadie la pudo ayudar por temor de que el ladrón atacara a alguien más. “Toda la gente de los balcones de los edificios y del restaurant estaban mirando, pero nadie se podía involucrar porque el tipo estaba armado y evidentemente no estaba en sus cabales”, sostuvo la víctima.

Florencia Sosa terminó con un brazo herido

“En cuestión de segundos se subió a la moto y se fue”, recordó la empresaria. “Yo quedé tirada en el piso, en estado de shock, bronca e impotencia y todo lo que se siente en ese momento”, señaló.

Para terminar, Sosa esbozó una conclusión de lo sucedido y lo compartió con sus seguidores: “Qué tremendo todo esto de sentirse tan inseguro, que no podés usar nada, no podés usar una cadenita, salir con una cartera, tenés que estar con el teléfono mirando para todos lados porque realmente te sentís inseguro”.

El caso de Sosa se viralizó en las redes sociales porque cuenta con más de 117.000 seguidores en Instagram, donde comparte sus viajes y rutinas. En su página web, se describe como licenciada en Administración de Empresas y Contadora Pública. Se desempeña como gerenta general de un grupo de empresas vinculadas a la salud.