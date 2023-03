Rosario: la esposa del mecánico asesinado hizo un pedido a quienes grabaron el crimen

escuchar

Tras el asesinato del mecánico identificado por sus iniciales de G.L.G ayer en Rosario, su esposa habló con LN+ muy afectada aún por lo ocurrido. Si bien aseguró que espera que los vecinos brinden las grabaciones de sus cámaras de seguridad a la Justicia, pidió encarecidamente a quienes registraron el crimen con sus celulares que “no sean morbosos” y que “borren” esas imágenes porque sus hijos ven las redes sociales.

El mecánico, de 35 años, fue asesinado ayer por la tarde de un disparo de arma de fuego en la cabeza cuando se encontraba en bulevar Rondeau al 3900. Las primeras informaciones indicaban que fue baleado por un hombre que presuntamente simuló estar interesado en el vehículo Fiat Duna que la víctima tenía a la venta.

Andrea, viuda del mecánico asesinado en Rosario

“Tenía que buscar a la nena a [la maestra] particular. Me dijo ´amor, ahí vengo, te amo´. Y no vino más”, dijo en llanto Andrea, la esposa del hombre asesinado, desde su domicilio y con el menor de sus hijos en brazos.

La mujer explicó que al rato de que su marido saliera de la casa llegó el hermano de su esposo a informarle la trágica noticia. “Vino mi cuñado, pensé que se había peleado. Me dijo ´dejá a los chicos adentro´. Salgo y veo que [su marido] estaba tirado en el piso”, relató Andrea y se quebró. “Qué le voy a decir a mis hijos. Tengo tres hijos con él, de 8 y de 4 y el de un año, que me duele pensar en que no se va a acordar de su papá”, dijo entre lágrimas.

Inmediatamente, Andrea hizo un pedido especial a quienes fueron testigos del momento y filmaron la situación con sus celulares. “Le pido a la gente que filmó que lo borren [por sus imágenes], que no sean morbosos porque mis hijos ven las redes sociales. No sean morbosos, por favor”.

Por otra parte, dijo que hoy debía ir a la fiscalía para saber cómo sigue la investigación y expresó que espera que los vecinos colaboren con las imágenes de sus cámaras de seguridad. “Hoy tengo que ir a fiscalía a ver qué pasa, no sé qué se hace en esta situación. Mis cámaras no están funcionando y los vecinos tienen cámaras y les pido por favor que las den”, dijo.

Andrea dijo que su marido “era la persona más bondadosa, hacía todo por sus hermanos, su mamá, por sus hijos” y por ella.

“Ayer yo trataba de hacerlo reaccionar y no respondía. No dormí nada, esperaba a ver si venía… Ayer no pude hacer nada. Ahora no sé qué voy a hacer. Tengo la responsabilidad de mis hijos que es lo más importante que me dejó él”, contó.

Sobre sus niños, dijo: “Ellos no saben nada, la nena me pregunta por él y le digo que tuvo una discusión con un vecino, que se lo llevaron preso”.

En cuanto a cómo se vive en Rosario, Andrea dijo: “Es inseguro como en todos lados” y se mostró indignada por la forma en que mataron a su marido.

Con la muerte del mecánico, son ya 64 las personas asesinadas en lo que va del año en esa ciudad del sur de la provincia de Santa Fe.

Aseguran que el mecánico no tenía enemigos

Según se informó ayer, el hombre habría recibido un llamado telefónico y al salir de su casa para mostrar el auto en venta fue atacado a balazos, tras lo cual, el agresor escapó, al parecer, sin robar nada.

Cuando personal del Servicios Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) arribó a la escena del crimen la víctima ya no tenía signos vitales, informaron fuentes de la investigación ayer a Télam.

Por su parte, un hermano de la víctima llamado Hernán, contó anoche a diferentes medios que cree que el asesino “habrá querido robar el auto” y que la víctima “habrá querido defenderse” ya que era “temperamental”. El hombre contó que su hermano no tenía “el celular encima” y que solía “publicar en Internet” los vehículos que vendía.

Respecto a la posibilidad de que se haya tratado un crimen por problemas personales, el testigo negó que su hermano tuviera enemigos.

El crimen es investigado por el fiscal de Homicidios Adrián Spelta, y el personal de la Policía de Santa Fe y de la Agencia Criminal de Investigaciones (AIC).

LA NACION

Temas RosarioInseguridad