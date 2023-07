San Fernando: suspendieron al conductor que chocó y destrozó con un hacha un auto

escuchar

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte de Buenos Aires de la Nación suspendió la licencia de conducir del conductor que la semana pasada chocó en una esquina del partido bonaerense de San Fernando y luego se bajó de su auto y atacó a destrozó el parabrisas del otro vehículo involucrado en el siniestro, en el que viajaban una mujer y su hijo.

Desde el Ministerio de Transporte de la Nación y su homólogo en la provincia de Buenos Aires, inhabilitaron la licencia de conducir del hombre, radicada en San Fernando. Según informaron las autoridades el hombre quedará suspendido hasta que se le tome un nuevo examen psicofísico, en el cual deberá probar ser apto para conducir un vehículo.

San Fernando: chocó, se bajó de la camioneta con un hacha y destrozó el auto de una mujer

“Una persona con este tipo de reacción no puede estar manejando, porque un siniestro vial no amerita esa actitud salvaje de atacar con un hacha a otra persona. No vamos a tolerar ni a permitir que este hecho no tenga consecuencias, por eso el conductor fue suspendido y ahora deberá aprobar un examen psicológico profundo para ver si puede estar al frente de un volante otra vez”, apuntó el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

En tanto, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, expresó: “La violencia es inadmisible. No podemos permitir que personas con total desprecio por la vida circulen por la calle. Conducir es una responsabilidad que hay que ejercer priorizando la seguridad de cada vecina y vecino”.

Un violento así no puede tener una licencia. Ahora los psicólogos decidirán si puede recuperar el registro. Por suerte para él, la decisión no pasa por mí. https://t.co/O52dxNqWJE — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) July 21, 2023

El hecho ocurrió una esquina de la localidad bonaerense de San Fernando, donde sin mediar palabra, el violento al volante tomó el arma que tenía a bordo y destrozó el parabrisas del otro auto que era conducido por mujer acompañada de su hijo. Luego de la agresión, escapó.

El caso

El hecho ocurrió el 13 de julio, minutos antes de las 18.30, según imágenes captadas por la cámara de seguridad de una vivienda.

En las imágenes, se puede ver cómo ambos vehículos impactan levemente en el cruce de dos calles, en el momento en el que pasa a toda velocidad un Renault 12 y el segundo auto lo toca de costado. Tras ello, el conductor del Renault 12 se baja, se dirige al otro vehículo con un hacha y comienza a golpear violentamente el parabrisas, del lado del conductor. Entonces un testigo del hecho se acerca a la escena para mediar y el agresor regresa a su auto; antes de ingresar arroja el hacha a ese otro hombre.

Luego del incidente se supo que en el auto agredido viajaban una mujer y su hijo de 9 años, y que el conductor violento fue detenido por la Policía. Si bien las víctimas no sufrieron heridas físicas, ambos quedaron muy impactados por lo sucedido, publicó el medio Infoban.

LA NACION