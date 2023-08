escuchar

Desde anoche, el bicicletero que estaba a la izquierda del ingreso del supermercado chino, llamado La ideal, se transformó en una barra de metal soldada que impide el ingreso y egreso al autoservicio que fue víctima de un intento de saqueo ayer pasadas las 20.

Las imágenes de un grupo de personas que pateaban las rejas celestes para intentar ingresar al comercio, ubicado en la avenida general Juan Facundo Quiroga 1356, se volvieron virales en medio de los diferentes casos de ataques a comercios en diferentes puntos del país que comenzaron el sábado pasado.

LA NACION recorrió este mediodía la zona donde la constante era la de comercios atendiendo con rejas cerradas o con persianas a medio bajar tras el ataque de anoche, por el cual fueron detenidas cuatro personas.

Melisa Lima vive al lado del supermercado chino y, en diálogo con LA NACION, contó lo que pasó anoche: “Vinieron en un camión, tipo de flete, eran un montón de pibitos y son los que quisieron entrar, pero no pudieron. Como se ve en los videos, desde adentro contuvieron la puerta para que no pudieran entrar. Por suerte vino rápido la policía y efectuó unos tiros que hicieron que se dispersaran”.

Intento de saqueo en un supermercado chino en Lomas de Zamora

Según recordó la vecina, la presencia policial en la puerta del local se extendió hasta la madrugada y luego se fueron. Incluso, este mediodía, no había presencia policial en la zona, solamente un puesto fijo a unos 300 metros del supermercado atacado.

El supermercado que quisieron saquear en Santa Catalina, en el partido de Lomas de Zamora. José Costa - LA NACION

Anastasio Ceferino Correa vive en frente del supermercado y se dedica a lavar autos en la vereda de su hogar. Ante la consulta de este medio de si era la primera vez que vivían una situación de esas características, respondió: “Que intentaran así meterse a la fuerza, sí. Por acá no pasó eso, sabíamos el Olimpo [a unos pocos kilómetros de Santa Catalina] en la otra avenida. Pero acá no. Acá es la primera vez”.

“Lo que pasó es que querían saquear el supermercado chino. Pero los dueños se dieron cuenta y alcanzaron a cerrar la reja, le bajaron las persianas y no alcanzaron a llegar a meterse. Por eso apedrearon el frente, le empujaron la puerta, querían derribar las cortinas, pero no pudieron. Después vino la policía y los dispersó a todos con balas de goma”, detalló Anastasio.

Vecinos esperan para comprar en la carnicería ubicada a pocos metros del supermercado chino atacado anoche. José Costa - LA NACION

Sobre cómo llegaron los atacantes, recordó: “Había un par de camionetas. Pero los trajeron, o sea, vinieron en un vehículo y de a muchos. Se ve que venían de otro lado. O sea, medio organizado. Debe haber alguien detrás de esto, no sé. ¿Quién será? No sé. Pero algo armado era. O sea, no eran vecinos de acá. Alguna mano negra debe estar detrás de esto”.

“Por suerte la policía urgente y lo dispersó todo. Y después, viste, que aseguraron todo ahí. Hoy no abrieron [en el supermercado chino] por prevención, qué sé yo, por miedo. Casi todos los locales están todos cerrados, atendiendo detrás de las cortinas. La carnicería de acá [está a 20 metros del supermercado atacado] no suele atender con las rejas cerradas, hoy sí, por el miedo.

Silvia vive a pocos metros del local atacado y sumó: “ No pudieron entrar por muy poquito porque, desde adentro, los chinos y clientes los ayudaron, cuerpo a cuerpo, para sostener la puerta. Arriba hay un gimnasio y los atacantes comenzaron a tirar piedras a los vidrios. Si tenían hambre, podrían haber pedido comida, no tendrían que haber robado”.

“Yo vi la gente que estaba acá atacando. También rompieron los autos de las personas que estaban en el gimnasio. No es gente que necesita comer, vinieron con unas tremendas zapatillas”, dijo Silvia y recordó: “ Yo vivo acá desde 2001 y no lo vi así como ahora. Esta es gente mala ”.

La mujer detalló que fueron los propios vecinos los que después de que la policía dispersara a los atacantes vinieron y soldaron la puerta por dentro y el bicicletero por fuera.

La reacción de los vecinos del supermercado chino de Lomas

“Es gente que no quiere trabajar, son vagos”

“Me dijeron temprano que iba a pasar esto. A eso de las 8 de la noche comenzó todo y yo bajé la persiana”, relató a este medio Élida Vázquez, que tiene un pequeño almacén a 150 metros del supermercado chino que fue atacado y agregó: “Es gente que no quiere trabajar. Son vagos. Una persona que trabaja no va a hacer eso. No recuerdo que haya pasado algo así antes . Yo hace siete años tengo acá mi local. Tengo miedo, por eso trabajo tras las rejas y anoche no pude dormir bien”.

Diana Espinosa es una clienta que se acercó al local de Élida y sumó: “No me sorprendió lo que pasó anoche porque acá vivimos siempre con seguridad. No me sorprendió, son vagos los que hacen esto, lamentablemente. Esto es tierra de nadie. La gente que labura creo que no pasa hambre. Hay que salir a laburar. Mi marido sale a las 4 y media de la mañana y viene a las 8 de la noche, es un tipo de laburante”.

El gimnasio al lado del supermercado que fue atacado en Santa Catalina, Lomas de Zamora, también estaba cerrado este mediodía. José Costa - LA NACION