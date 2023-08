escuchar

CÓRDOBA.- Araceli Ayelen Lecitra, de 29 años, es la mujer detenida y sospechada de ser la instigadora de los ataques contra supermercados y comercios de Río Cuarto en la noche del domingo pasado. Según datos de la investigación en esa ciudad cordobesa, ella habría generado y administrado el grupo de WhatsApp con unos 790 contactos en el que se convocaba a ingresar a los locales y se daban directivas de cómo proceder para concretar los saqueos.

El fiscal Javier Di Santo, a cargo de la causa, sostuvo que la mujer no está imputada, lo que se hará cuando se “acredite toda la información”. Ratificó que tienen la “fuerte sospecha” de que es la instigadora. “Indudablemente hay elementos que nos hacen suponer que ha tenido alguna intervención en cometer estos delitos y a convocar a salir a delinquir”, añadió a LV16. Por ahora, está acusada por “robo agravado por la participación de menores”. Tiene antecedentes penales por robo calificado y presunta usurpación.

El fiscal aclaró que, hasta el momento, no se pudo establecer que Lecitra o algunos de los demás detenidos tengan vinculaciones “políticas”. La ampliación de la imputación sería con la aplicación del artículo 209 del Código Penal, a “instigadores a la violencia y a cometer delitos”.

Un comunicado de la Departamental de Río Cuarto ofreció precisiones. “Se encargó de crear, organizar e incitar, captando a través de un link de enlace, a personas interesadas a cometer los ilícitos referidos (robos)” , detalló el parte y mencionó que en la investigación “se procedió a realizar la vinculación de la línea telefónica con las redes sociales, logrando establecer que el usuario de dicha línea sería esta ciudadana”.

La mujer, de 29 años, es quien creó y fue una de las administradoras del grupo de WhatsApp donde se organizaron los ataques.

“Ya contando con esta información, se pudo establecer que esta mujer se encuentra alojada en la sección Alcaidía de esta Unidad Regional Departamental por el delito de robo, cometido el día domingo en el comercio Muy Barato”, agregó. El grupo de WhatsApp fue creado el domingo 20 de agosto -esa noche de produjeron los intentos de saqueos en Río Cuarto- con el nombre “Al vea de Banda Norte a las 21″.

La mujer, nacida en Rancul, La Pampa, pero con residencia en el barrio Ciudad Nueva de Río Cuarto, fue detenida el mismo domingo en medio de los saqueos pero, según las fuentes judiciales consultadas, del análisis de los mensajes y llamadas desde y hacia su teléfono móvil surge que fue una de las personas que organizaron los ataques.

Lecitra fue detenida junto con otras 24 personas, de las que 17 quedaron en libertad por ser menores. Ella fue apresada por el intento de robo al supermercado “Muy barato” de barrio Castelli; estaba con otras dos mujeres y siete menores. Su casa fue allanada y será indagada en las próximas horas, al igual que el resto de los que están presos.

Lecitra está inscripta en la AFIP como monotributista hace tres años. Su domicilio fiscal sigue estando en Rancul, en el centro. Al 17 de enero pasado aparece como beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo; en 2022 recibió una asistencia de “refuerzo de ingresos” de La Pampa y estaba en el plan “Garrafa”. Además, es “deudora” (atraso más de un año) de $54.000 en el Banco Nación.

En sus redes sociales abundan fotos de ella misma, no registra “amigos” y hay menciones indirectas a consumo de drogas. Hace unos meses publicó un meme respecto de la suba del dólar a $280, pero no hay referencias políticas. Tanto en Río Cuarto, como en la ciudad de Córdoba -donde los ataques fueron el lunes a la noche- la Justicia investiga potenciales conexiones políticas pero no logra, hasta ahora, establecer vínculos.

Anoche, funcionarios provinciales se reunieron con representantes de los comerciantes y señalaron que están en marcha medidas preventivas y “un mecanismo rápido de atención ante emergencias, con el objetivo de evitar o reprimir una situación delictiva”.

Con la colaboración de Ricardo Brom, de LN Data.