Se conocieron audios de Germán Kiczka que revelan que estuvo en un hotel de Iguazú antes fugarse

La investigación y búsqueda del paradero del diputado provincial Germán Kiczka -prófugo y acusado de supuesto tráfico de material de abuso sexual infantil- dio un nuevo giro en las últimas horas, cuando la Justicia de Misiones recibió una serie de audios que darían cuenta del recorrido del funcionario pocos días antes de que la Legislatura provincial decidiera quitarle los fueros legales y ordenara su captura.

El material que se entregó en el marco de la causa, al que pudo acceder Infobae, consiste en un mensaje de Kiczka -enviado presuntamente antes de que se concretara su desafuero- solicitando una habitación en un hotel de la ciudad de Iguazú, a pocos kilómetros de la Triple Frontera con Brasil y Paraguay.

“‘Rami’, te hago una pregunta: ¿yo me podré ir de una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel más económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso, yo solo quiero que vos me consigas una pieza, ¿si? Confirmame, porfa, así me voy mañana a la mañana y después allá hablamos y te cuento un poquito de toda esta movida”, dice el mensaje del diputado.

El segundo audio que se presentó ante la Justicia corresponde a una mujer, presuntamente empleada de ese mismo hotel en donde se hospedó Kiczka. “Sí, ese señor un día vino, era un freak, Germán Kiczka . Vino, se quedo una noche, desayunó y se fue. Yo me acuerdo también que lo puse en la 27 a él, pero hace rato ya”, explica.

Según expresaron fuentes judiciales al mismo medio, el legislador se habría alojado allí el pasado martes o miércoles, con conocimiento de que las órdenes de arresto sobre él y su hermano Sebastián eran inminentes. En este marco, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, explicó que el segundo acusado “tiene un agravante”. “ Además de la distribución de material de abuso, zoofilia, incesto y pedofilia, en principio, habría tenido relaciones con menores de edad ”, dijo este lunes en diálogo con Radio Mitre.

La investigación

Este jueves, el juez de instrucción N°4 de la localidad de Apóstoles, Miguel Ángel Farías, ordenó detener a Kiczka y a su hermano en el marco de una investigación por presunto tráfico de material de abuso sexual infantil. Luego de que la Legislatura provincial decidiera retirarle los fueros al diputado del partido Activar, el personal de la Policía de Misiones se acercó a buscar al diputado a su domicilio -que había sido allanado hace 17 días y en donde secuestraron dos teléfonos celulares y una notebook,- pero Kiczka ya no se encontraba allí.

Las versiones que circulan en distintos medios y redes sociales dicen que el funcionario podría encontrarse en el exterior, en España o Paraguay, aunque ninguna autoridad policial avaló esas versiones. “Se los está buscando intensamente y hay una alerta roja de Interpol, que hace a la investigación en cuanto a los pasos migratorios. Legalmente no tienen una salida de la Argentina, pero las hipótesis son que podrían estar en el país o bien haber salido por un paso ilegal hacia Brasil ”, consideró por su parte el ministro Pérez.

Germán Kiczka, hace algunas semanas, en la entrada de la Legislatura de Misiones.

La Legislatura de Misiones también ordenó suspender el cobro del sueldo como diputado de Kiczka y formó una Comisión Investigadora que probablemente lo expulsará en pocos días más.

La Justicia también busca a Sebastián Kiczka, hermano del diputado, en el marco de la misma causa, que es un desprendimiento de una investigación que llevó adelante la fiscal en lo penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), e impulsada por una ONG internacional contra la trata infantil (Centro Internacional para Chicos Desaparecidos y Explotados), en el marco de una operación multinacional denominada “Guardianes Digitales de la Niñez”.

LA NACION