Abuso sexual. La causa contra los rugbiers franceses entra en la recta final y se acerca el sobreseimiento

MENDOZA.- El faltazo de la denunciante de los rugbiers franceses, imputados por abuso sexual, a una audiencia judicial clave, provocó malestar no solo en la defensa de los deportistas sino en la fiscalía mendocina, ya que consideran que busca dilatar el proceso. Por eso, la semana que arranca mañana será crucial para avanzar en los últimos pasos de la investigación, que podría derivar en el sobreseimiento de los jugadores de la selección gala, según pudo saber LA NACION de diversas fuentes de los tribunales provinciales.

De esta manera, Hugo Auradou y Oscar Jégou, ambos de 21 años, quienes ya fueron beneficiados con la libertad, pero impedidos aún de volver a su país hasta que se terminen las medidas de prueba, podrían quedar desligados de la causa luego de que el próximo martes se realice la instancia final de la pericia psicológica a la mujer de 39 años que los acusó. Esta medida de prueba, debía realizarse el viernes pasado en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales, pero la denunciante no se presentó.

Solo resta que los peritos psicólogos y psiquiatras de cada parte y del Cuerpo Médico Forense que analizaron sus rasgos de personalidad expongan las conclusiones ante Darío Nora, el fiscal que lleva la causa.

Los jugadores franceses de rugby Hugo Auradou y Oscar Jegou, salen del domicilio en donde estaban cumpliendo con la prisión domiciliaria. Los acompaña su abogado Germán Hnatow Marcelo Aguilar

La denunciante de la violación y salvaje golpiza decidió ausentarse porqué “no se sentía bien ni en condiciones” de afrontar esa jornada, de acuerdo con la explicación de sus abogados. Vale recordar que en las últimas semanas la causa dio un giro sorprendente, ya que se dieron a conocer los audios que la mujer intercambió con una amiga el día después de los supuestos vejámenes donde expresa su satisfacción por la noche vivida en el hotel con los deportistas que había conocido en un reconocido boliche mendocino el sábado 6 de julio, luego del partido de Los Pumas contra Francia.

En paralelo, sí se conoció en las últimas horas el informe completo de la pericia psicológica a los jóvenes, la cual determinó que no presentan patologías de índoles sexuales . De hecho, los estudios preliminares de salud mental a ambos deportistas ya habían indicado que no presentan conflictos ni alteraciones en la conducta.

Según pudo saber LA NACIÓN, en un adelanto de lo que se expondrá el martes, surgen contradicciones de la denunciante en su relato. Por ejemplo, aseguró a los profesionales de salud mental que cuando envió los audios estaba bajo el efecto de psicofármacos que había tomado después de llegar del hotel para poder dormir. “Se está estudiando esta situación, y otros planteos, ya que son contradictorios. Porque si estaba bajo efectos de pastillas para mandar los audios, también lo estaba para radicar una denuncia tan grave como es una violación y golpiza. Es un relato con poco sustento para justificar los audios”, comentó a este diario una fuente de Justicia provincial.

En diálogo con LA NACION, Rafael Cúneo Libarona, letrado que representa a los jugadores franceses y hermano del ministro de Justicia argentino, evidenció su repudio al accionar de la denunciante, al tiempo que solicitó que se agilice el sobreseimiento de sus defendidos. “Esto lo que genera es una dilación importante porqué se tenía previsto terminar, pedir el sobreseimiento y que la juez penal disponga una audiencia para las partes para que podamos cada uno exponer sus argumentos. Una lástima porqué tenemos a dos chicos en Mendoza con una necesidad terrible de tener una resolución, una justicia . Saben que la justicia lenta no es justicia”, indicó el letrado, quien estima que luego de la cita del martes se acelerará la recta final del proceso. De hecho, el letrado estima que antes de que termine agosto, sus defendidos podrían regresar a su país.

Asimismo, para insistir en la inocencia de los deportistas, haciendo hincapié en que “no hubo abuso sexual, sino sexo consensuado”, recordó también la última declaración de una testigo. Se trata de la mujer que viajó en el taxi desde el boliche al hotel junto con otro rugbier, la denunciante y uno de los imputados.

“La chica declaró que iba en la parte de adelante, al lado del chofer, y cada vez que se daba vuelta, esta mujer lo estaba besando. La intención era ir al hotel a tener sexo, dijo la testigo. Los vio caminando perfectamente en la entrada al hotel. Fue un testimonio muy espontáneo donde da la pauta que efectivamente no hubo un engaño, no hubo maltrato, no hubo ninguna agresión”, recordó Cúneo Libarona, quien además analiza, junto con la familia de los imputados, accionar judicialmente contra la denunciante y su abogada, Natacha Romano. “Hay muchas cuestiones muy oscuras acá, pero lo estamos analizando con la familia. Estos son jugadores de rugby profesionales, es como si en Francia metan preso a dos jugadores del seleccionado argentino de fútbol. Les han arruinado su carrera, que sus rostros están en toda la Argentina y en todo Francia y en todo el rugby europeo , les han generado un perjuicio enorme por un hecho que no cometieron”, completó el profesional.

Por su parte, desde la Justicia mendocina explicaron a este diario que todo se encamina al sobreseimiento, aunque no está determinada aún la fecha en la que se fijará la audiencia definitoria, ya que la defensa debe hacer la solicitud formal, la cual se daría el martes tras la cita con la denunciante.

Rafael Cuneo Libarona y su equipo de abogados que defienden a los rugbiers franceses Marcelo Aguilar - LA NACION

A la espera de su futuro procesal, los jóvenes aún se encuentran imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas, delito que prevé penas que van de los ocho a los 20 años de prisión. Los deportistas fueron detenidos el lunes 8 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, horas después de ser denunciados por la mujer. El hecho expuesto ante la Justicia mendocina habría ocurrido la madrugada del domingo 7 en una habitación del hotel Diplomatic, el establecimiento de cinco estrellas ubicado en el centro mendocino donde se alojaba la selección gala, tras haberse conocido en Wabi, un popular boliche de Carrodilla, Luján de Cuyo.

Durante la tarde de aquel domingo, la mujer radicó la denuncia, donde expuso que había llegado a la discoteca con amigas y conoció a Auradou, con quien luego se dirigió al hotel a bordo de un auto contratado a través de la aplicación Cabify. Aseguró que allí fue sometida sexualmente por el rugbier francés y, luego, por su compañero de cuarto, Jégou, además de haber recibido una feroz paliza. Las pericias forenses descartaron la existencia de lesiones de gravedad en diferentes partes del cuerpo, al tiempo que se determinó que los moretones se deben al síndrome de Von Willebrand , que afecta la coagulación de la sangre, el cual la denunciante ocultó al comienzo de la investigación.

