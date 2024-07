Se enfrentaron bandas narcos, aterrorizaron a vecinos de Villa Lugano y dispararon contra policías

Escuchar

En el Barrio 20 de Villa Lugano, un tiroteo entre bandas narcos dejó a niños y mujeres atrapados en medio de la balacera, generando pánico y tensión entre los vecinos. Un hombre con antecedentes de narcotráfico resultó herido con un disparo en el abdomen.

El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 17, cuando dos grupos rivales se enfrentaron en las calles del barrio, desencadenando una serie de disparos que alarmaron a los residentes. Según testigos, la víctima, un hombre de 29 años, discutía acaloradamente con los agresores antes de recibir el impacto de bala . Al notar la presencia policial, los atacantes dispararon contra un patrullero y escaparon por los pasillos del barrio, perdiéndose entre las viviendas.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Grierson por una ambulancia del SAME, donde permanece en estado grave. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, a cargo de Marcelo Solimine, intervino en el caso y ordenó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil para recoger pruebas en el lugar del hecho. Se encontraron aproximadamente 20 vainas servidas y un impacto de bala en el patrullero .

En las imágenes difundidas por un vecino, se puede ver a los niños corriendo desesperadamente para ponerse a salvo, mientras una persona les gritaba que se alejaran del lugar. “Dale, pasen. Córranse, córranse. Por ahí, por el costado”, se escucha en el video. Los efectivos de la Comisaría Vecinal 8 A, que patrullaban la zona, acudieron rápidamente tras escuchar las detonaciones y observar a tres hombres que disparaban hacia el centro de salud (CESAC) 18 del barrio.

Los sospechosos, al notar la presencia policial, dispararon contra el patrullero y huyeron por los pasillos, donde finalmente se los perdió de vista. Minutos después, el personal del Centro de Salud y Acción Comunitaria informó a la policía sobre un hombre herido con arma de fuego en el abdomen, que se encontraba inconsciente. Los agentes no encontraron armas entre sus pertenencias, pero sí la suma de $293.500, 50 euros, un celular y una agenda .

Darío, un vecino del barrio, comentó a LA NACION: “Yo vivo a unas cuadras del lugar del tiroteo. Cuando escuché los tiros, me asomé para ver qué pasaba, pero al ver a la gente corriendo, entré a mi casa de nuevo por miedo. Siempre creí que esta villa estaba mayormente poblada por gente de las comunidades boliviana y paraguaya, en su mayoría gente de trabajo, no narcos. Pero los últimos años, las cosas fueron cambiando”.

Los investigadores creen que el hecho fue un ajuste de cuentas entre bandas narcos por el control del territorio . La víctima, que tiene antecedentes por venta de drogas, reside en la provincia de Buenos Aires. Se labraron actuaciones por “lesiones y disparos de arma de fuego”, y el caso está siendo investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31.

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, se manifestó en la red social X, respondiendo críticas de la diputada por el Frente de Todos, Victoria Montenegro.

Quedese tranquila, diputada. Con la PBA prendida fuego, nosotros sacando las armas blancas de la calle bajamos este año los homicidios en ocasión de robo a 1/3, deteniendo un 22% más de delincuentes.

Y lo seguiremos haciendo, entrando a todos los lugares a buscar a los… https://t.co/UaJ8h2iZK0 — Waldo Wolff (@WolffWaldo) July 25, 2024

Situación narco en Villa Lugano

La violencia y los conflictos por el control del territorio en Villa Lugano no son nuevos. En la última semana, se registraron varias balaceras en la zona de las calles Chilavert y Albariño, protagonizadas por grupos narcos. Los vecinos grabaron los enfrentamientos, que ocurrieron tanto en la madrugada como en la tarde del jueves 18 de julio, cuando los niños estaban de vacaciones y jugaban en las veredas.

“Estos grupos narcos vienen a meter a los pibes en las drogas, les prometen todo y los usan, sus vidas no valen nada. Perdí a mi hermano en ese mundo y sé lo que es, a mí nadie me lo cuenta, yo lo sé”, comentó un vecino del barrio a LA NACION. Los habitantes de ese barrio viven con el temor constante de ser víctimas de la violencia narco, y muchos prefieren no hablar del tema por miedo a represalias.

