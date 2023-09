escuchar

Una niña de dos años fue atacada por un perro de raza pitbull cuando, junto a sus padres, fue a visitar a su abuelo en la localidad santafesina de Monte Vera y s ufrió cortes en el rostro y hundimiento de cráneo , por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente, informaron hoy voceros policiales.

La niña permanecía hoy internada en el hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe y su vida no corría riesgo, aunque voceros sanitarios informaron que debía ser sometida a una nueva operación a raíz del hundimiento de cráneo que sufrió tras el ataque.

La policía indicó que la pequeña había ido con sus padres a la casa del abuelo en la tarde de ayer y en un momento dado el animal se soltó y la atacó, causándole heridas cortantes en el rostro que fueron corregidas por cirujanos de ese centro asistencial.

En tanto, para tratar las lesiones en el cráneo será sometida a una nueva intervención, luego de la realización de diferentes estudios.

Las fuentes señalaron que la situación pudo ser controlada ante la oportuna intervención del padre de la niña y su abuelo, quienes golpearon al animal para liberarla e incluso uno de ellos metió la mano en las fauces del perro y con ello impidió que las heridas fueran más graves.

En ese marco, el padre de la niña también sufrió mordeduras en una mano y en un tobillo , en ambos casos de carácter superficial. Además, la policía indicó que una vez que trasladaron a la niña al centro asistencial de la capital provincial se procedió a sacrificar al animal.

El mes pasado, otro ataque en Rosario

En agosto, un oficial de policía baleó a un perro Pitbull que había atacado a varias personas en Rosario. En esa oportunidad, dos de las víctimas sufrieron heridas de gravedad por las mordidas y otras dos, leves. En tanto, el perro debió ser intervenido por los disparos recibidos.

El hecho sucedió el domingo 6 de agosto en Liniers al 1000 en la zona oeste de Rosario cuando el animal comenzó a atacar a varias personas en la calle. Tras el intento de los vecinos de contener de alguna manera al animal, un policía de civil se acercó y decidió dispararle con su arma reglamentaria y el animal quedó lastimado sobre la calle.

En esa oportunidad, todos los damnificados fueron llevados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y el perro, que sobrevivió a los disparos, fue enviado a una clínica veterinaria para ser intervenido.

Según relató el policía que disparó: “Yo bajé sin la pistola, la dejé en el auto. El animal me empezó a correr a mí, fueron cinco segundos eternos. Me metí en una camioneta, él también. Llegué al auto, metió la cabeza y me tiró el tarascón. Me dejó y agarró a un hombre, parecía un papel como lo zamarreaba. Le perforó una arteria, por eso había tanta sangre en el lugar”.

“Agarré la pistola, busqué un lugar seguro, y le disparé en la cadera. Soltó al hombre y me quiso atacar igual, así que le disparé de nuevo. Todo buscando seguridad para no herir a nadie. Pensé que el perro me agarraba. Le disparé de nuevo. Y no paraba. El último disparo fue a la cabeza, pobre animal. Fue una locura”, dijo.

Con información de la agencia Télam.

LA NACION

Temas Inseguridad