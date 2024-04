“Te cansaste de robarme”. La acusación que un jubilado le hizo al ladrón después de dispararle al pecho y dejarlo agonizando

Escuchar

La ciudad de Salta fue escenario de un caso de justicia por mano propia. Un jubilado de 73 años, cansado de que un joven le robara, le disparó en el pecho. Mientras el herido agonizaba, le dijo: “Te cansaste de robarme”. El presunto delincuente falleció en ese mismo lugar y el autor del disparo esperó la llegada de la policía y se entregó.

El hecho ocurrió cerca de las 14 de ayer en Río Lavayén al 2000, del barrio de Villa Lavalle, cuando el jubilado salió de su casa y mantuvo una discusión subida de tono con Sebastián Dolber Chaile, de 28 años conocido en el barrio por sus antecedentes policiales y sus adicciones a las drogas, según informó El Tribuno. Le recriminaba un robo sufrido el martes.

El episodio escaló al punto en que el hombre mayor extrajo un revólver y le disparó en el pecho a su antagonista, ante la mirada atónita de otras personas que se habían acercado para presenciar el altercado. El jubilado se alejó unos pasos y mientras el joven agonizaba y la mancha de sangre se esparcía por su pecho, le dijo: “Te cansaste de robarme”. Luego se quedó en el lugar, tranquilo, en apariencia, sin procurar escapar de la escena del crimen.

Una testigo relató a los medios presentes que el septuagenario no se fue nunca de la escena, es más, dijo que esperó a la policía entregó el arma y subió al patrullero murmurando algunas cosas. Reconoció ante un oficial que fue él el autor de los disparos. Todo esto ocurrió mientras los profesionales de la salud intentaban estabilizar a la víctima, que finalmente murió antes de ingresar al hospital San Bernardo.

El jubilado que hizo justicia por mano propia quedó detenido, acusado de homicidio agravado. A Dolber Chaile, en tanto, sus familiares y amigos se disponían a despedirlo en “El Pozo de la Muerte”, una zona peligrosa de Villa Lavalle.

Yesica Chocala, pareja de Dolber Chaile, afirma que el martes, el día que supuestamente ocurrió el robo que el jubilado le atribuyó al joven, estuvo todo el día con ella porque estaba enferma, por lo que no pudo haber cometido ese delito que le atribuyó para justificar el disparo. También señaló que baleó a su compañero cuando llevaba a su sobrino a la escuela

“Una cosa es que él tenga su pasado y haya cometido un delito, pero eso no significa que toda su vida sea lo mismo”, expresó Yesica al programa Medianoche, según publicó el medio Qué Pasa Salta. “Mi pareja se estaba yendo a dejar a su sobrino a la escuela. No es como dicen”, agregó.

“El hombre, después de matar a mi esposo, amenazó a un changuito de 13 años, un amiguito de él que iba con mi marido, que si no estaba con su madre, también le disparaba”, detalló la mujer.

Sebastián Dolber Chaile y Yesica Beatriz Chocala

“Nosotros vivíamos siempre juntos, el hombre dice que le robaron el martes, yo estaba enferma y él se quedó conmigo todo el día, no sé en qué momento hizo lo que dicen. Nosotros vivimos en el Pozo de Villa Lavalle, y como en todo barrio hay delincuencia, droga, chicos que roban, consumidores”, afirmó.

Reclamó justicia por la muerte de su pareja, y afirmó: “Él siempre salía y volvía. Nunca tuvo problemas. Este hombre que lo mató, no lo conozco. Me dijeron que vivía a tres cuadras. Él siempre me contaba si tenía problemas con alguien, pero nunca me habló de este hombre. No lo conozco”.

