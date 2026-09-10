Tiene 15 años y usó la Inteligencia Artificial para planear matar a sus compañeros

Un aviso del “agregado jurídico” del FBI en la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires encendió las alarmas y dio origen a una investigación judicial: un adolescente de 15 años habría usado un modelo de Inteligencia Artificial (IA) para planear un atentado y matar a sus compañeros de clase.

En las últimas horas, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron la casa del sospechoso, situada en Quilmes, y secuestraron dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado militar, un pasamontaña tipo balaclava con diseño de calavera, otro con camuflado militar y gafas de protección táctica.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal

“La investigación se inició el 19 de agosto pasado después de recibir información aportada por el agregado jurídico del FBI en la embajada de los Estados Unidos que daba cuenta de un usuario de correo electrónico que habría mantenido una conversación con la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, en la que manifestaba su intención de realizar un tiroteo en un establecimiento educativo y asesinar a compañeros, inicialmente previsto para 2027, aunque también habría expresado la posibilidad de adelantarlo. Asimismo, habría manifestado interés en adquirir vestimenta y elementos de características tácticas”, informó la PFA en un comunicado de prensa.

Ante la gravedad de la situación, detectives de la Unidad de Investigación Antiterrorista que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA “desplegaron tareas en el ámbito digital y de campo, mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas y lograron identificar al sospechoso y ubicar su domicilio”.

La investigación quedó a cargo del fiscal del fuero de responsabilidad penal juvenil de Quilmes Walter Bruno.

Los elementos secuestrados en la casa del sospechoso

Con las pruebas reunidas, la jueza Miriam Alcolcel, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de Quilmes, ordenó un allanamiento en la casa del estudiante.

“Además, se comunicó la citación a los padres junto con el menor a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, preservándose en todo momento la identidad del adolescente y demás datos sensibles. Finalmente, los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por intimidación pública”, se agregó en el citado comunicado de prensa.