Tragedia de las Altas Cumbres. El exvicegobernador Oscar González fue condenado a tres años de prisión condicional

CÓRDOBA.- El exvicegobernador y exhombre fuerte del peronismo de Córdoba, Oscar González, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional y ocho años de inhabilitación para conducir vehículos como responsable del choque ocurrido en las Altas Cumbres el 29 de octubre del 2022 en el que murió la docente Alejandra Bengoa y quedaron con graves secuelas su hija, Marina Szulewicz, y una amiga de la adolescente, Alexa Miranda.

El juez Santiago Camogli dictó la sentencia en la Cámara del Crimen de Villa Dolores. González fue condenado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Familiares y amigos de las víctimas rechazaron el monto de la pena impuesta.

Hubo encontronazos a la salida de González, a quien algunos le golpearon el auto al grito de “¡asesino!“.

Los abogados de las partes confirmaron que apelarán la sentencia .

La fiscal Analía Gallaratto había solicitado tres años y diez meses de prisión efectiva y diez de inhabilitación para conducir. Pese a los reclamos de las querellas, sostuvo la acusación de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

Las querellas entendían que el hecho debía ser encuadrado como homicidio simple con dolo eventual, por lo que pidieron diez años de cárcel. El tribunal rechazó el cambio de carátula y, en consecuencia, los abogados de las víctimas sostuvieron que la pena debía ser la máxima por homicidio culposo agravado por conducción temeraria: seis años de prisión efectiva .

La defensa de González había pedido la absolución, incluso responsabilizó a Bengoa por la dinámica del siniestro mortal. El abogado Miguel Ortiz Pellegrini planteó que la docente había intentado sobrepasar a un camión y que el impacto se produjo mayoritariamente sobre su propio carril.

Hace casi cuatro años, alrededor de las 16 del 29 de octubre de 2022, a la altura del paraje Niña Paula, sobre la ruta provincial E-34, chocaron el Renault Sandero conducido por Bengoa, que iba en dirección a Córdoba, y el BMW de González, que se dirigía hacia Villa Dolores.

El BMW que conducía González tenía una patente “melliza”: era un auto que había sido secuestrado en 2019 por la Justicia de Villa Dolores y que a finales de ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba le asignó al entonces legislador como depositario judicial.

Demanda civil

En el caso de la demanda civil presentada por las víctimas, el monto total reclamado era de unos 11.776.270.204 millones de pesos más intereses desde el momento del hecho.

La Justicia resolvió otorgar unos 2000 millones de pesos en total, con intereses que se definirán en el momento de los fundamentos.