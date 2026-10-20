Tragedia en Villa Pueyrredón: un adolescente llevó un arma a la plaza, se le disparó accidentalmente y mató a un chico

Una tragedia ocurrió la noche del pasado Día de la Madre en la plaza Nunca Más, en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Un adolescente mató a un chico de 16 años cuando se le disparó accidentalmente el arma de fuego que había llevado a las canchas de fútbol y básquet situadas junto a la estación del ramal José León Suárez del ferrocarril Mitre.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. “Personal de la Comisaría Vecinal 12 B de la Policía de la Ciudad se dirigió a Condarco al 5200 por un menor de 16 años herido con un arma de fuego. Se convocó al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que constató el fallecimiento en el lugar”, explicaron los voceros consultados.

El agresor quedó detenido a disposición del juez de Menores Cristian Von Leers.

“Según testigos, el ‘tirador’ y la víctima, ambos de 16 años, se encontraban en la plaza y uno de ellos extrajo un arma de fuego que se disparó de manera accidental. El arma fue secuestrada y el imputado fue detenido por la policía y puesto a disposición de la Justicia”, agregaron las fuentes consultadas.

La plaza también se conoce como La Nueva Gentileza Lacomuna12.com.ar

El magistrado ahora intenta determinar si el “arma homicida” es del padre del adolescente detenido y si tenía la correspondiente documentación de tenencia y la habilitación para usarla.

Según los comentarios publicados en el perfil de Instagram del medio local La Comuna 12.com.ar, el primero en dar la noticia de la tragedia, la víctima se llamaba Enzo.

“El pibe que disparó, preso toda la vida, cadena perpetua, que sea ejemplo, con 17 años ya es responsable... Enzo, amiguito, que Dios te tenga en la gloria”, fue uno de los posteos.

La plaza fue reinaugurada en abril de 2010. Treinta años antes, durante la dictadura militar, había sido inaugurada con el nombre de “Plaza de los Niños”. Finalmente, por iniciativa de un grupo de vecinos, la Legislatura porteña aprobó su nueva nominación, “Nunca Más”, en homenaje a un grupo de obreros desaparecidos que trabajaban en una fábrica cercana.

No obstante esa denominación, los habitués del paseo ubicado en D’Arienzo y Condarco se refieren al espacio como “La Nueva”. Las canchas abiertas son un espacio de reunión de jóvenes incluso durante la noche.