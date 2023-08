escuchar

Un camillero del Hospital Posadas le robó el auto a un médico que se encontraba de guardia y pasó a buscar a una amiga. Tras ello, mientras ambos se trasladaban a bordo del vehículo por el partido bonaerense de Morón, chocaron contra el frente de un almacén, lo que provocó que el rodado se prendiera fuego y posteriormente el local, que quedó calcinado.

El episodio ocurrió el lunes por la noche, cuando el camillero identificado como Julio Martín Leyes (40) tomó las llaves del auto Chevrolet Onix de un médico de guardia y fue en busca de su amiga, Mara Carrizo (27). Según indicaron a Télam fuentes policiales y judiciales, cuando los dos viajaban por Marconi al 1700 el conductor perdió el control del auto y se incrustó dentro de un comercio ubicado en una esquina.

#ElPalomar Camillero del Hospital Posadas le robó el auto a un médico y escapó a toda velocidad con una mujer. A la altura de la calle Marconi perdió el control y se incrustó contra el frente de una carnicería. Ambos sufrieron fracturas. El médico robado tuvo que asistirlos. pic.twitter.com/ujfayIzIBs — 24con (@24conurbano) August 30, 2023

Como consecuencia del impacto, el auto en el que viajaba la pareja se prendió fuego y las llamas se extendieron rápidamente al frente del local, lo que motivó el traslado a la escena de personal de Bomberos y de una ambulancia.

Paradójicamente, los voceros informaron que el médico que llegó para asistir a las víctimas del choque fue el dueño del Chevrloet Onix, que al ver su auto totalmente incendiado, se descompensó y debió ser atendido por profesionales de la salud.

Con relación al camillero y a su amiga se comunicó que fueron detenidos en el lugar por el personal policial de la comisaría 6ta de Morón y debieron recibir curaciones debido a los politraumatismos que sufrieron en el choque. Luego quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de Morón, a cargo del fiscal Matías Rapazzo, que los indagará por el delito de “robo automotor”.

En declaraciones a LN+, Jorge, el dueño del comercio calcinado, señaló: “Acá había un almacén, un pequeño autoservicio con una carnicería al fondo”. Tras ello agregó: “Se perdió todo: las heladeras se quemaron todas, las estanterías se vinieron todas abajo y la mercadería se perdió casi toda. Es empezar de cero, es duro, algo terrible”.

Respecto de cómo se enteró de lo sucedido, dijo: “Yo estaba en mi casa, que está a quince cuadras. Esto fue a las 3 y a la mañana mi hijo vino a casa y me dijo que no fuera al negocio. ‘No vayas’, me dijo, ‘porque ocurrió una desgracia: un coche se incrustó en el negocio y todo se prendió fuego’”. Por último, contó que hace 23 años que tiene el comercio en esa esquina y les agradeció a los vecinos y allegados que ya le ofrecieron su ayuda para poder recuperar lo perdido.

