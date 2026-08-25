Un colectivo de la línea 67 atropelló y mató a una mujer de 78 años en el Metrobús de Cabildo

Un trágico incidente vial ocurrió este martes por la mañana en la avenida Cabildo al 400, en el barrio porteño de Palermo, cuando un colectivo de la línea 67 atropelló a una mujer que había bajado de la misma formación en la parada de Maure y Jorge Newbery. La víctima, de 78 años, murió producto del fuerte impacto.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató el fallecimiento de la mujer en el lugar. Según informaron fuentes de seguridad porteña a LA NACION, cuando la víctima trató de bajar, su pie quedó enganchado en el colectivo y el conductor, al no notar la situación, continuó la marcha, la arrastró varios metros y la dejó atrapada debajo del vehículo.

El lugar en donde ocurrió el choque

Tras arribar al lugar y consignar el fallecimiento de la víctima, los efectivos de salud asistieron al chofer del colectivo, un joven de 27 años, que sufrió una crisis nerviosa y entró en shock al darse cuenta de lo sucedido.

Mientras tanto, la zona presenta complicaciones y demoras en el tránsito y los colectivos son desviados a los carriles de vehículos particulares debido a un corte momentáneo en el Metrobús.

Choque y alcoholemia positiva en Mataderos

Otro fuerte choque ocurrió el lunes por la mañana en el barrio porteño de Mataderos, cuando un hombre que manejaba alcoholizado chocó en cadena contra dos vehículos estacionados sobre la avenida Eva Perón. El conductor, de nacionalidad boliviana, no tenía papeles y fue imputado por “lesiones culposas”.

En el incidente intervino personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad, que secuestró más de 10 botellas de cerveza del Chevrolet Spin que manejaba el hombre de 44 años. El vehículo chocó a un Citroën C4 que estaba estacionado y que, a su vez, impactó contra un Chevrolet Corsa.

El hombre iba acompañado por una mujer, también boliviana, de 37 años, indicaron fuentes de seguridad porteñas a LA NACION, que resultó herida por el impacto, motivo por el cual se dio la imputación del conductor. La víctima fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y se encontraba fuera de peligro.

Así quedó uno de los autos tras el choque Captura LN+

En el lugar intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 34, que dispuso realizarle el test de alcoholemia al conductor del Spin, que dio como resultado 1,79 gramos de alcohol en sangre.

En diálogo con LN+, Ezequiel, dueño de los dos autos afectados, contó que el conductor alcoholizado no tenía cédula, seguro ni registro y que trató de irse del lugar luego del choque. “La mujer estaba tan borracha que se puso a orinar en la calle”, afirmó.

“Me despertó mi señora por los ruidos y llamé al 911. Estaban muy borrachos, se querían ir pero vino la policía y los detuvo. Les pidió los papeles y no podían ni hablar”, detalló el hombre, empleado de un taller mecánico en la zona. Y añadió: “Ahora quedó detenido y se lo llevó la policía. Estoy esperando a ver qué dispone la fiscalía”.

Ezequiel también detalló la delicada situación familiar que atraviesa y por la que la pérdida del vehículo implica una gran dificultad. “El Corsa ya no funcionaba y salía muy caro el arreglo. El C4 lo compré hace menos de un mes para llevar a terapia al Hospital Güemes a mi hijo que tiene autismo. Es el único lugar que las hace porque tiene 2 años. Esto me arruinó...”, lamentó.