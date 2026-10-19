Un joven de 21 años golpeó a una mujer en plena calle en Villa Lugano, huyó y terminó detenido

Un joven de 21 años terminó detenido tras golpear a una mujer en plena calle en el barrio porteño de Villa Lugano. La víctima estaba circulando por la vía pública el viernes pasado cuando el agresor se le acercó y le propinó una fuerte trompada en el rostro antes de darse a la fuga en la calle Celedonio Escalada al 5400.

Según relató la víctima a SMN Noticias, caminaba junto a su cuñada por Escalada al 5400 cuando el agresor pasó muy cerca de ambas. Al darse vuelta, la mujer le preguntó si quería pasar, ya que creyó que estaban obstaculizando su paso.

Detuvieron a un joven en Villa Lugano por golpear a una mujer en plena calle

Pero el joven reaccionó de manera agresiva, se tocó la cintura y le preguntó: “¿Qué pasa, que me mirás?”. A partir de ese momento, continuó caminando con temor mientras el hombre permanecía detrás de ella. Según contó, temió que pudiera estar armado.

Ante la situación, su cuñada se adelantó para pedir ayuda a un grupo de trabajadores que realizaban tareas de limpieza sobre la calle Riestra. Fue entonces cuando el agresor golpeó a la mujer con un puñetazo en el rostro que le provocó una fractura de nariz.

El detenido cuenta con antecedentes por robos y hurto

Fuentes policiales precisaron a LA NACION que el hermano de la mujer, de 28 años, logró interceptar al sospechoso en el Pasaje Calou al 5400, donde el agresor fue detenido por los efectivos. Según trascendió, varias personas participaron de la reducción del acusado hasta que arribó la Policía.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un hospital, donde le realizaron estudios y le diagnosticaron una fractura de nariz. Deberá someterse a nuevos controles médicos para evaluar la evolución de la lesión.

En la causa intervino la Unidad de Flagrancia Sur (UFLA Sur), a cargo del fiscal Carlos Moríñigo, quien dispuso convalidar la detención del acusado y labrar actuaciones por lesiones. El joven detenido cuenta con antecedentes por robos y hurtos.

Semanas atrás, cayó una banda integrada por menores que acumulaba 11 robos en Villa Lugano. Entre los detenidos figuraban adolescentes de 12, 13, 15 y 16 años. El más joven tenía ocho antecedentes delictivos registrados durante el último año, mientras que un integrante de 19 años ya había sido procesado en 2025 por un robo en poblado y en banda por disposición del Juzgado de Menores N°2.

Parte de la banda de menores detenida en Villa Lugano Prensa Ministerio de Seguridad

El procedimiento se inició cuando un hombre de 32 años denunció haber sido víctima de un violento robo en la zona de Larrazábal y Chilavert. Según relató ante los efectivos de la Comisaría Vecinal 8A, fue interceptado por cinco jóvenes que lo amenazaron con armas blancas y le sustrajeron la llave de su automóvil Renault Logan, su teléfono celular, documentación personal y dinero en efectivo.

De acuerdo con la investigación policial, se trata de la misma banda que habría participado en numerosos robos cometidos en distintos puntos del barrio, principalmente bajo la modalidad piraña donde abordaban a conductores y transeúntes para apoderarse de vehículos, teléfonos celulares y pertenencias personales.