Un joven robó la propina de una cafetería de Saavedra y una empleada lo enfrentó con un cuchillo

Un hombre intentó robar las propinas de una cafetería en el barrio porteño de Saavedra, pero la empleada del local lo descubrió, lo persiguió con un cuchillo, recuperó el efectivo y terminó regalándole una factura para comer.

El episodio ocurrió el martes en un local ubicado en la calle Amenábar 3821, entre Paroissien y Avenida García del Río. Toda la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad del establecimiento y tuvo como protagonista a la trabajadora, quien estaba a cargo en el mostrador al momento del hecho.

Según se observa en la grabación de las cámaras del comercio, el delincuente entró a la cafetería en un momento en que la trabajadora no estaba en la barra. Tras advertir que no había nadie en el sector de atención, el hombre agarró el acumulado de dinero que estaba guardado dentro del frasco destinado a las propinas del personal.

Luego de llevarse el efectivo, el sospechoso salió caminando de modo apresurado del comercio y siguió su marcha junto a un carro para bebés en el que llevaba lo que parecían ser sus pertenencias. Al notar lo que había sucedido, Acevedo tomó de inmediato una cuchilla de la cocina y salió a la calle para afrontar al agresor.

Al ver que la joven lo seguía, el hombre hizo un gesto de disculpa con la mano. “Dame la propina, dame la propina que sacaste”, le exigió la empleada mientras abría la puerta del comercio para increparlo. En un primer momento, el asaltante intentó negarse, pero ante la insistencia en el reclamo terminó reconociéndolo y entregó el dinero robado.

La cuchilla con la que salió la trabajadora

“Dame todo, ¿está todo?”, le preguntó la joven en dos oportunidades. Después de que el hombre asintió con la cabeza para confirmar que había devuelto la totalidad de lo extraído, Acevedo le dijo: “Vení, te voy a dar de comer igual”.

Finalmente, la empleada ingresó nuevamente al local, guardó la plata recuperada en el frasco y preparó una bolsa de papel, donde metió una factura, regresó hacia la entrada y se la entregó en la mano al agresor, quien volvió a pedirle disculpas por el intento de robo y le agradeció antes de retirarse del lugar.

El video, registrado por las propias cámaras de seguridad del comercio, se viralizó en redes sociales por la actitud de la trabajadora, que sorprendió tanto por su accionar para evitar el robo, como por haberle entregado alimento al delincuente pese al intento de robo.