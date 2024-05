Un juez, que antes fue policía, persiguió y atrapó a un hombre que había robado en la casa de su padre

Escuchar

Un juez neuquino se transformó en noticia en las últimas horas, no por uno de sus fallos, sino por haber perseguido, atrapado y entregado a la policía a un ladrón que, minutos antes , había ingresado a la casa de su padre.

Según publica el medio local, LMNeuquén, el protagonista de la historia es el juez de garantías de Rincón de Los Sauces, Juan Pablo Encina que, previo a desembarcar en el Poder Judicial, fue 11 años policía dentro de la provincia patagónica.

El hecho de inseguridad ocurrió el miércoles pasado y la víctima fue el padre del magistrado, un hombre de 83 años con una enfermedad oncológica, que enviudó hace pocos meses y vive solo a pocas cuadras de la casa de su único hijo.

En medio del feriado por el Día del Trabajo, el hombre vio por su ventana cómo una pareja de delincuentes forzaba la reja de su casa e ingresaba al jardín. Ante esta situación, el hombre atinó a llamar a su hijo que salió corriendo para asistir a su padre.

La frase que le habría dicho el adulto mayor a su hijo fue: “Me están robando. Hay un ladrón en el patio”. Por eso, Encina fue hasta la vivienda familiar y, cuando llegó, los ladrones ya se habían retirado y su padre estaba en estado de shock por la situación vivida.

Aunque los delincuentes no ingresaron en el interior de la vivienda, ni estuvieron cada a cara con el padre del juez, sí sustrajeron algunas herramientas que estaban en el patio y se dieron a la fuga.

Tras confirmar que su padre estaba bien, el magistrado salió a la calle a buscar a los delincuentes. Así fue como encontró a uno de ellos, un hombre de 25 años que llevaba algunas de las herramientas robadas. Al divisarlo, el expolicía y con conocimiento en artes marciales, logró detener y reducir al ladrón.

Con el delincuente inmovilizado, el juez llamó a la policía y personal de la comisaría 16, con asiento en la zona, llegó y se llevó detenido al ladrón. Por su parte, el magistrado fue hasta la sede policial donde radicó la denuncia por el hecho de inseguridad que vivió su padre.

En noviembre, Encina asumió como juez https://www.noticiasjusneuquen.gob.ar/

“Tome una decisión en segundos”

En diálogo con LU5, Encina explicó: “Mi papá es una persona mayor atravesando un tratamiento oncológico, logré entenderle que le pasaba algo y que había alguien en su casa, por lo que sin dudarlo decidía acercarme”.

“Tome una decisión en segundos, fui a buscar si lo podía ver, me encontré con este muchacho. Pude frenar a esta persona hasta que llegó la Policía y se lo llevó”, sumó el magistrado y agregó: “Tenía miedo de que le hubiera pasado algo a mi papá, quizá con tan solo empujarlo siendo una persona grande podía traerle muchos problemas. Estaba pensando que podía haber pasado algo grave y esas cuadras hasta que llegué fueron eternas”.

Sobre a detención, contó: “Siempre es mejor evitar la confrontación, porque ahora yo estoy charlando con usted, pero si las cosas no hubieran salido bien, quizá no estoy acá. Llamé y para mí, fueron segundos, me di vuelta y estaba rodeado de policías”.

Al ser consultado sobre si el delincuente quedaría preso, reconoció que por el tipo de delito no pasará muchas horas detenido. Además, al ser consultado sobre sus próximos pasos, dijo: “De ahora en más habrá que seguir, tendré un poco más de cuidado, pero no queda más que continuar”.

LA NACION

Temas Inseguridad